I migliori PC da gaming assemblati economici del 2022

Acquistare un buon PC da gaming senza spendere una fortuna è sicuramente il sogno di ogni giocatore, ma sappiamo tutti che le componenti hardware più performanti dispongono di prezzi che possono raggiungere livelli davvero molto alti. Tuttavia, non è detto che un buon equilibrio di elementi più economici non possa comunque regalare un’esperienza di gioco gradevole, soprattuto a chi non è alla ricerca di una macchina da stressare quotidianamente con giochi estremamente prestanti. Qual è quindi, in definitiva, la risposta alla nostra domanda? Ovviamente siamo qui per scoprirlo, aiutandoci con una lista dei migliori PC gaming assemblati economici.

PC da gaming assemblati economici: i migliori 2022

Partiamo prima di tutto da una precisazione. Cosa si intende per PC gaming economico assemblato? I prezzi sui dispositivi di questo tipo sono infatti molto variabili, a seconda ovviamente dalla qualità delle componenti hardware che li compongono, partendo da 500 euro e fino ad arrivare anche a più di 2.000 euro. Noi abbiamo comunque deciso di prendere in considerazione un range abbastanza alto, senza però superare la soglia massima dei 1.000 euro.

Megaport PC-Gaming Intel Core i5 Per completare questa lista, potremmo anche solo elencare tutte le varianti delle macchine assemblate da Megaport, brand che da sempre riesce ad assemblare PC dotati di un rapporto qualità prezzo davvero interessante. In particolare, riportiamo come prima proposta, un computer dotato di processore Intel Core i5, completo di scheda grafica Nvidia GeForce GTX1050Ti 4 GB, 8 GB di RAM DDR4, 500 GB di SSD di tipo M.2 e Windows 11 già preinstallato insieme ad un antivirus di alta qualità. Megaport PC-Gaming Intel Core i5 è disponibile a 769,00 euro su Amazon Megaport PC-Gaming Intel Core i5"> Megaport PC-Gaming Intel Core i5">

CeO-Tech OMEGA V1 PC Gaming Un’alternativa molto interessante al prodotto precedente arriva direttamente da CeO-Tech, con il suo PC da gaming economico OMEGA V1. Si tratta di un computer basato sul processore AMD Ryzen 3 da 3,1 GHz, caratterizzato dalla presenza di 16 GB di RAM DDR4, scheda video GeForce GT1030 2GB, SSD di tipo M.2 da 512 GB e sistema operativo Windows 11 Pro già installato. Il tutto ad un prezzo di poco superiore ai 500 euro. Il PC è presente su Amazon a 570,00 euro CeO-Tech OMEGA V1 PC Gaming"> CeO-Tech OMEGA V1 PC Gaming">

BREUNOR CATASTROPHE Molto spesso, quando si affronta il discorso relativo ai PC da gaming, subito viene in mente il solito design caratterizzato dalle tre ventole con luce LED presenti nella parte anteriore del case. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di riportare anche qualcosa di leggermente diverso e sicuramente meno appariscente. Stiamo parlando del BREUNOR CATASTROPHE, particolare dal punto di vista estetico, grazie soprattutto al suo case più minimale ed elegante. Al su interno invece, non mancano: processore Intel Core i3, scheda video Nvidia GTX 1650 4 GB, 16 GB di RAM, 250 GB di SSD, 1 TB di HDD e OS Windows 11 pre-installato. BREUNOR CATASTROPHE è disponibile a 759,9 euro su Amazon BREUNOR CATASTROPHE"> BREUNOR CATASTROPHE">

PC gaming con kit completo di GOLOOK Cosa potrebbe essere più economico di un PC gaming fisso assemblato economico? Semplice: un intero kit completo di monitor, computer, tastiera, mouse, tappetino, cuffie con cavo e microfono e anche casse esterne. A proporlo per l’acquisto c’è GOLOOK, che con poco meno di 700 euro, consente a chiunque di portarsi a casa un’intera postazione da vero gamer. In articolare, il PC potrà contare su: CPU Intel i5 con 16 GB di RAM, SSD da 480 GB e scheda video Nvidia GT 1030 2GB. Il monitor è invece un buon 24 pollici in risoluzione HD. È possibile acquistare PC gaming con kit completo di GOLOOK su Amazon al costo di 689,00 euro GOLOOK"> GOLOOK">

BREUNOR Pc Gaming i5 10400F Saliamo un po’ di prezzo e torniamo sugli scaffali di BREUNOR per parlare di una macchina completa sotto ogni punto di vista, ma che si avvina anche al nostro tetto massimo dei 1.000 euro. Parliamo infatti di un PC dotato di un processore Intel Core i5, completo di scheda video Nvidia GTX 1650 4GB, 16 GB di RAM, 250 GB di SSD di tipo M.2, Hard Disk da 1 TB e Windows 11 già installato e pronto all’uso. Sicuramente uno dei prodotti più performanti dell’intera lista. Disponibile su Amazon al prezzo di 879,99 euro Pc Gaming i5 10400F"> Pc Gaming i5 10400F">

GOLOOK PC Desktop Gaming Poco più in alto abbiamo parlato del kit completo di GOLOOK, produttore che ovviamente propone anche l’acquisto del solo PC assemblato. Nel caso in cui quindi il prodotto vi abbia incuriosito, ma non necessitiate di tutti gli accessori aggiuntivi, allora eccolo subito disponibile in soluzione unica da poco più di 500 euro. Come precedentemente descritto, le sue componenti interne sono: CPU Intel i5 con 16 GB di RAM, SSD da 480 GB e scheda video Nvidia GT 1030 2GB. Il PC è presente su Amazon a 519,00 euro GOLOOK PC Desktop Gaming"> GOLOOK PC Desktop Gaming">

Pc desktop gaming ryzen PJDIGITALSTORE PJDIGITALSTORE è un altro popolare brand che da molto tempo riesce ad assemblare PC da gaming dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo. In particolare, all’interno della nostra guida all’acquisto, abbiamo deciso di consigliare il modello dotato di processore AMD Ryzen 7 da 3,80 GHz. Questo risulta essere anche accompagnato da: memoria SSD di tipo M.2 da 500 GB, RAM da 16 GB, coprocessore grafico Radeon Graphics 2100 MHz e sistema operativo Windows 11 Pro già preinstallato. Il computer è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 709,99 euro Pc desktop gaming ryzen PJDIGITALSTORE"> Pc desktop gaming ryzen PJDIGITALSTORE">

Outlet Computer Outsider PC gaming Forse non si tratta del più accattivante della lista per quanto riguarda il design, ma le caratteristiche tecniche del computer assemblato di Outlet Computer Outsider lo rendono un prodotto da non sottostimare assolutamente. Si tratta infatti di un PC dotato di processore AMD Ryzen 5 a 12-Core da 4,4 GHz, 16 GB di memoria RAM, processore grafico RADEON VEGA 7, memoria SSD da 480 GB (disponibile anche la versione con in più l’HD da 1 TB) e sistema operativo Windows 11 Pro integrato. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 659,9 euro

Megaport PC-Gaming Intel Core i3 Per cercare di chiudere al meglio la nostra lista, torniamo infine a parlare di Megaport, per proporre un’altra alternativa davvero molto interessante e completa. Si tratta infatti di un PC gaming assemblato economico caratterizzato da: processore Intel Core i3 da 3,6 GHz, co-processore grafico Nvidia GeForce GTX 1660 Super, 8 GB di memoria RAM DDR4, 250 GB di SSD di tipo M.2 e sistema operativo Windows 11 già installato insieme ad un antivirus di qualità. Disponibile anche nella versione con processore Intel Core i5 ad un prezzo leggermente maggiore. Megaport PC-Gaming Intel Core i3 è acquistabile su Amazon a 899,00 euro Megaport PC-Gaming Intel Core i3"> Megaport PC-Gaming Intel Core i3">

PC da gaming assemblati a 500 euro: è possibile?

Come sicuramente avrete notato nella lista di prodotti elencati in alto, i prezzi dei PC da gaming, anche economici, possono variare davvero tanto, poiché anche soltanto una componente diversa può stravolgerne le prestazioni. La domanda che in molti si pongono però è: è possibile acquistare PC da gaming assemblati a 500 euro? La risposta è in parte positiva. Nel nostro elenco sono infatti stati riportati diversi prodotti su quella fascia di prezzo, forse non esattamente con quella cifra, ma davvero molto vicini. Ovviamente però, si tratta di macchine decisamente meno prestanti rispetto ad altre, ma che comunque potrebbero essere ottime per chi inizia per la prima volta ad entrare nel mondo del gaming. Le consigliamo? Si, assolutamente un ottimo modo per affacciarsi al gaming su PC.

Come scegliere un PC asssemblato economico per gamer

Quando abbiamo selezionato i prodotti della nostra classifica, abbiamo preso in considerazione alcuni elementi fondamentali e che sicuramente consigliamo di tenere sotto controllo quando si effettua un acquisto di questo tipo. In particolare, parliamo di: processore, scheda madre, alimentatore, RAM, monitor, scheda video, e dischi.

Processore

Il processore può in qualche modo essere considerato il cuore pulsante del computer, poiché ha il compito di coordinare tutte le operazioni eseguite dal PC. Ciò significa che una buona CPU risulta sicuramente essere determinante per le prestazioni della macchina assemblata. Ad oggi, i processori consigliati sono Intel Core e AMD Ryzen.

Scheda madre

La scheda madre ha invece il compito di contenere tutte le componenti hardware e farle dialogare al meglio tra loro. Ovviamente, senza scheda madre un computer non potrebbe in alcun modo avviarsi o funzionare. Nel nostro articolo non ne abbiamo fatto molto riferimento, in quanto tutti i produttori propongono sempre versioni perfettamente adeguate alle prestazioni generali del PC.

Alimentatore

Lo stesso discorso vale per l’alimentatore. Quest’ultimo infatti, se non ben bilanciato con il resto delle componenti, potrebbe causare il surriscaldamento e anche lo spegnimento improvviso del computer. Tutti i produttori lo sanno e per questo motivo tendono ad includere nel pacchetto anche un sistema di alimentazione ben collaudato. Nessun rischio quindi sotto questo punto di vista.

RAM

La memoria RAM è invece un elemento che consigliamo di tenere molto in considerazione, poiché permette l’esecuzione di più operazioni in contemporanea. Ciò significa che, maggiore sarà la quantità di RAM, meno impuntamenti si noteranno durante l’utilizzo del PC. In generale, consigliamo almeno 16 GB di RAM, anche se sui computer più economici non è difficile incontrare solo 8 GB.

Monitor

Elemento abbastanza soggettivo e su cui non ci soffermeremo molto, in quanto abbiamo scritto anche delle guide approfondite sui migliori modelli da acquistare. Piccola nota di merito solo per il kit di GOLOOK, unico produttore ad offrire una postazione da gaming completa ad un prezzo decisamente molto economico. In linea generale però, consigliamo di acquistare separatamente lo schermo per il proprio computer e con almeno una risoluzione in Full HD.

Scheda video

Il co-processore grafico, o appunto, scheda video, risulta essere molto importante per fare in modo che le prestazioni grafiche di qualsiasi gioco risultino essere gradevoli alla vista. I titoli di oggi puntano molto su questo aspetto, anche se le schede video più economiche non possono sicuramente garantire le migliori prestazioni possibili. Nessun problema però sotto questo punto di vista, perché sarà lo stesso gioco a limitare le prestazioni grafiche sulla base della scheda video disponibile, così da evitare qualsiasi tipo di impuntamento. Per poter contare sul meglio però, bisognerà decisamente optare per processori grafici di alto livello.

SSD e dischi

I titoli di oggi necessitano di davvero tantissimo spazio in memoria, principalmente a causa dell’incredibile evoluzione del comparto grafico. Ciò significa che, qualora il computer non avesse una memoria SSD o HD abbastanza elevata, risulterà persino difficile poter installare più di un gioco alla volta. Inoltre, ricordiamo che, nel caso in cui si arrivasse davvero al limite della quantità di archiviazione occupata, il computer si bloccherà inevitabilmente, arrivando a causare anche lo spegnimento improvviso.

Altro

Le altre considerazioni da fare sulla scelta del PC gaming assemblati economici da acquistare sono “di contorno", o comunque abbastanza soggettive. Ad esempio, non può ovviamente mancare anche uno sguardo al design della macchina, ovvero il primo elemento che tutti tendono a notare. Inoltre, da tenere sottocchio è anche il sistema di raffreddamento, anche se i produttori installano sempre di serie delle ventole abbastanza prestanti da evitare eventuali surriscaldamenti.

Su cosa è meglio risparmiare e su cosa invece no

Questo risulta essere forse il paragrafo più difficile da affrontare. A nostro parere infatti, non esiste un vero elemento hardware da sottostimare rispetto agli altri. Il motivo è abbastanza banale, in quanto risulterebbe parecchio inutile acquistare, ad esempio, una scheda video ad altissime prestazioni e poi dotarsi di un processore troppo economico e neppure in grado di gestirla al meglio. In questa caso quindi, la migliore risposta possibile deve essere ancora: equilibrio. Ogni componente hardware deve essere ben bilanciata con tutte le altre, così che il computer possa gestire qualsiasi tipo di operazione in maniera adeguata e senza troppa difficoltà.

Considerazioni conclusive

A questo punto, crediamo di aver davvero detto tutto ciò che era possibile dire sui PC gaming assemblati economici. Speriamo davvero che chiunque sia riuscito a trovare il prodotto migliore per le proprie esigenze, o che comunque abbia più chiaro il concetto di base che sta dietro al mondo dei computer pre-assemblati. Qualora non abbiate trovato una risposta definitiva, consigliamo comunque di fare molta attenzione ad esaminare tutte le caratteristiche viste in coda alla nostra guida, poiché tutte decisamente molto importanti ai fini della scelta della macchina da acquistare.

Domande frequenti sui PC assemblati da gaming economici Quanto si spende per un PC da gaming? Il costo di un PC da gaming dipende molto dalle componenti hardware presenti al suo interno. Si parte da un minimo di 500 euro (per una macchina abbastanza prestante) e si superano anche i 2.000 euro di prezzo totale. Dove comprare PC da gaming online? Su Amazon sono disponibili tantissimi PC da gaming pre-assemblati da diversi produttori che da anni si preoccupano di mettere insieme le componenti hardware più bilanciate a seconda della fascia di prezzo desiderata. Quale PC assemblato comprare? Il PC assemblato da comprare dipende molto dalle proprie esigenze. Qualora si fosse però alla ricerca di un prodotto economico e comunque abbastanza prestante, consigliamo di dare un’occhiata alle proposte di Megaport, in particolare a quelle elencate nel nostro articolo. Quanto si risparmia ad assemblare un PC? Ovviamente, quando si compra un PC pre-assemblato, oltre a pagare per le componenti interne e per il case, bisogna affrontare il costo relativo all’assemblaggio da parte il produttore. In linea generale, assemblando un PC personalmente, si abbatte totalmente questo secondo costo.

