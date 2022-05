Miglior processore da gaming 2022: le CPU per giocare

Alla pari di qualsiasi altro computer o dispositivo tecnologico, il processore è uno degli elementi fondamentali di ogni PC da gaming. La CPU (il processore) infatti, si occupa sostanzialmente di coordinare tutte le operazioni della macchina, determinandone anche le performance. Come sicuramente immaginerete però, in campo gaming, bisogna sempre dotarsi di elementi hardware decisamente molto prestanti, così da garantire un’esperienza di gioco perfetta sotto ogni punti di vista. Per fare un esempio banale, alcuni titoli necessitano persino di processori dotati di una specifica quantità di core, o comunque ne consigliano l’utilizzo per poterne godere a 360 gradi. Come vedremo però, i core non sono gli unici dettagli da considerare nella scelta della suddetta componente hardware. Ma prima di scendere ancora di più nello specifico, vediamo una lista dei migliori processori gaming attualmente disponibile per l’acquisto online.

I migliori processori da gaming 2022

Abbiamo deciso di suddividere la lista dei migliori processori gaming in due sezione: nella prima non terremo conto del prezzo, mentre nella seconda ci limiteremo ad elencare solo i modelli più economici. Iniziamo subito.

AMD Ryzen 9 5900X Senza perderci troppo in chiacchiere, partiamo subito da quello che può realmente essere considerato il miglior processore gaming attualmente in circolazione. Stiamo ovviamente parlando dell’AMD Ryzen 9 5900X, dotato di ben 12 Core e 28 thread, con velocità di clock base fissata a 3,7 GHz, la quale potrà arrivare anche a 4,8 GHz grazie alla componente turbo. Ottima anche la memoria cache da ben 64 MB. Per farla breve: sicuramente la CPU da acquistare per poter godere al meglio di qualsiasi titolo, senza alcun limite. Un dettaglio da non sottovalutare è ovviamente la compatibilità, che si estende ai socket AM4. AMD Ryzen 9 5900X è disponibile a 387,7 euro su Amazon AMD Ryzen 9 5900X"> AMD Ryzen 9 5900X">

Intel Core i9-11900K Per quanto riguarda invece il catalogo di Intel, tra i migliori processori gaming il vero top di gamma è identificato dall’Intel Core i9-11900K. Si tratta di una CPU dotata di 8 Core a 16 thread, con frequenza di aggiornamento massima di 5,3 GHz in single core in modalità turbo. Quando si opera in multi core invece, non supera i classici 4,8 GHz. La velocità di clock base rimane ovviamente su 3,5 GHz. La sua memoria cache non supera i 20 MB e la sua struttura lo rende compatibile con i socket LGA 1200. Questo processore è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 380,00 euro Intel Core i9-11900K"> Intel Core i9-11900K">

AMD Ryzen 5 5600X Torniamo ora a parlare di AMD per proporre un processore ottimo dal punto di vista del rapporto qualità prezzo, soprattutto nella fascia media del mercato. Stiamo parlando infatti di una CPU dotata di sei core a 12 thread, con una velocità di clock base da 3,7 GHz, capace di raggiungere anche i 4,6 GHz grazie alla componente turbo. La sua compatibilità rimane la stessa della maggior parte dei processori AMD e quindi una AM4. Ottime notizie per quanto riguarda anche la memoria cache da ben 32 MB. Disponibile su Amazon al prezzo di 212,5 euro AMD Ryzen 5 5600X"> AMD Ryzen 5 5600X">

Intel Core i5-11600K La migliore alternativa al prodotto precedentemente elencato arriva ancora una volta da Intel, con il modello Core i5-11600K. Quest’ultimo propone infatti, ad un prezzo decisamente molto simile, una velocità di clock base di 3,9 GHz, con boost fino a 4,9 GHz. Piccolo passo indietro invece sulla memoria cache, che non supera i 12 MB. Il numero di core rimane di 6 a 12 thread e la sua compatibilità si estende ai socket LGA 1200. Questo processore è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 228,49 euro Intel Core i5-11600K"> Intel Core i5-11600K">

Intel Core i7-9700 Per chi desidera rimanere però sulla fascia alta del mercato, proponiamo anche l’Intel Core i7-9700 (nona generazione), sicuramente dotato di prestazioni migliori, ma anche di un prezzo più elevato. Si tratta di una CPU in formato di socket LGA 1151, con una memoria cache da 12 MB. Dispone di 8 core a 8 thread e può contare su una frequenza di aggiornamento base di 3,6 GHz e turbo fino a 4,7 GHz. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 339,00 euro Intel Core i7-9700"> Intel Core i7-9700">

AMD RYZEN9 3900x Restiamo ancora sulla fascia alta, ma spostiamoci tra gli scaffali di AMD, per parlare del modello RYZEN9 3900x. Si tratta di una CPU con socket AM4, con una memoria cache da 32 MB. Come tutti i processori topo di gamma di AMD, anche questo dispone di ben 12 core e 24 thread, con una frequenza di clock pari a 3,8 GHz di base e 4,6 GHz in modalità turbo. Sicuramente un prodotto non un prodotto economico, ma che indubbiamente vi farà godere al meglio di tutti i giochi preferiti. È possibile acquistare AMD RYZEN9 3900x su Amazon al costo di 499,99 euro AMD RYZEN9 3900x"> AMD RYZEN9 3900x">

AMD Ryzen 7 3700X Il processore AMD Ryzen 7 3700X si pone a metà tra la fascia media e quella alta dell’intero catalogo della stessa azienda. Si tratta infatti di una CPU con solito socket AM4, ma anche con un’ottima memoria cache da 32 MB. Può inoltre contare su 8 core e 16 thread, oltre che su una velocità di clock che raggiunge il valore massimo di 4,4 GHz (in modalità turbo) e quello di base di 3,6 GHz. Disponibile su Amazon al prezzo di 350,00 euro AMD Ryzen 7 3700X"> AMD Ryzen 7 3700X">

Intel Core i5-9600K Chiudiamo infine questa sezione con il processore Intel Core i5-9600K. Ci troviamo ancora una volta difronte ad un prodotto di fascia media, che comunque riuscirà a garantire prestazioni ottime per la maggior parte degli utenti interessati al mondo del gaming. In particolare, parliamo di una CPU con socket LGA 1151 a 6 core e 6 thread. La sua velocità di clock è pari a 3,7 GHz in versione base e 4,6 GHz in modalità turbo. Unica nota stonata: la memoria cache di soli 9 MB. Il processore è presente su Amazon a 279,99 euro Intel Core i5-9600K"> Intel Core i5-9600K">

I migliori processori per gaming economici

Passiamo ora all’analisi dei migliori processori gaming dotati di un prezzo sicuramente più basso e dedicati a chi per la prima volta si appresta ad assemblare un PC per giocare. Ci limiteremo infatti a proporre dei modelli venduti a prezzi minori di 200 euro.

AMD Athlon 3000G Partiamo subito dal più economico della categoria, ovvero l’AMD Athlon 3000G. Dispone di caratteristiche molto basilari, ma comunque abbastanza prestanti da offrire un’esperienza di gioco fluida con la maggior parte dei titoli che non richiedono prestazioni troppo elevate. Si tratta infatti di una CPU a e core con 4 thread e una velocità di clock base fissata a 3,5 GHz, la quale potrà raggiungere un massimo di 3,8 GHz durante le sessioni di gioco più intense. La tipologia di socket è sempre AM4, ma la memoria di cache è da solo 1 MB. AMD Athlon 3000G può essere acquistato su Amazon a 149,02 euro AMD Athlon 3000G"> AMD Athlon 3000G">

Intel Core i5-11400 Eccoci ora arrivati al top della categoria economica. Stiamo parlando dell’Intel Core i5-11400, dotato di un prezzo al limite dei 200 euro, ma anche di caratteristiche tecniche migliori rispetto al modello precedentemente elencato. Si tratta di una CPU a 6 core e 12 thread, con una frequenza di clock pari a 2,6 GHz in versione base e ben 4,4 GHz in modalità turbo. Ottime notizie anche dal punto di vista della memoria cache, che arriva fino a 12 MB. La compatibilità con la scheda madre rimane sempre invece con socket LGA 1200. Intel Core i5-11400 è disponibile a 196,99 euro su Amazon Intel Core i5-11400"> Intel Core i5-11400">

Intel Core i5-9400F Chiudiamo infine con un modello che si pone a metà tra le due proposte più economiche. Il processore Intel Core i5-9400F può infatti contare su 6 core e 6 thread, oltre che su una velocità massima fissata a 4,1 GHz in modalità turbo e 2,9 GHz in versione base. La memoria cache a disposizione è da 9 MB e quindi in linea con il prezzo, mentre la compatibilità rimane con i socket in versione LGA 1151. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 160,89 euro Intel Core i5-9400F"> Intel Core i5-9400F">

Come scegliere la CPU per il gaming

Dopo aver elencato quelli che possono essere indubbiamente considerati i migliori processori gaming attualmente disponibili per l’acquisto online, proviamo ad identificare i dettagli che li caratterizzano, così da permetterne a chiunque di conoscerne la struttura e magari scegliere personalmente senza troppi dubbi il modello da acquistare per il proprio PC.

Compatibilità

Per dialogare con il sistema operativo e con tutte le altre componenti hardware del computer, la CPU deve risultare compatibile con la scheda madre, ovvero quell’elemento che tiene insieme tutti i pezzi necessari per il funzionamento del PC. Per riuscire ad orientarsi bene in termini di compatibilità, bisogna ovviamente capire da quale componente partire. Qualora il soggetto principale fosse proprio la CPU, allora bisognerà prima di tutto leggerne le specifiche tecniche, ponendo maggiore attenzione al tipo di socket e a quello di memoria RAM supportata. In questo modo, sarà quindi possibile acquistare una scheda madre e una memoria RAM dotate delle stesse caratteristiche. Viceversa, qualora si fosse in possesso di uno dei due suddetti elementi, allora bisognerà scegliere un processore compatibile.

Frequenza

La frequenza, definita molto spesso anche come velocità di clock, sta sostanzialmente ad indicare la velocità del processore. Il suddetto valore si misura in GHz e, ovviamente, più questo è elevato, maggiori saranno le prestazioni generali della CPU. Di conseguenza, anche il prezzo si eleverà allo stesso modo. Interessante però notare che la frequenza incide molto anche sulla temperatura, perciò è ovviamente consigliato affiancare ad una CPU ad alte prestazioni, anche un sistema di riscaldamento qualitativamente elevato. Ogni CPU dispone quindi di un valore che indica la velocità di clock base, ma alcuni, possono anche contare sulla componente “turbo", che tende ad aumentarne ulteriormente le prestazioni nella fasi di stress più intenso.

Numero di Core

Anche il numero di Core incide moltissimo sulle prestazioni del processore, soprattutto in materia di multitasking. Il compito dei suddetti elementi è quello di gestire quanto meglio possibile i thread, perciò, maggiore è il numero di core, migliore sarà l’esperienza multitasking del PC. Ad oggi, una CPU dispone di un minimo di 4 Core, fino ad arrivare anche a 12 Core.

Memoria cache

La memoria cache è una piccolissima area di memoria ad alte prestazioni, molto utile per aumentare la velocità di esecuzione dei programmi o, nel nostro caso, dei giochi. All’interno della cache vengono in genere archiviati dei file di piccolissima dimensione, molto utili per ottimizzare il processo di avvio di ogni software. Come già anticipato, tale memoria non è molto elevata, ma ovviamente varierà sulla base della CPU acquistata.

Altro

Nella scelta tra i migliori processori gaming tra le altre caratteristiche da considerare, ma su cui noi non ci siamo soffermati molto durante l’analisi dei modelli elencati in precedenza, c’è sicuramente il processo di produzione. Si tratta di un dettaglio che indica sostanzialmente il modo in cui la CPU in questione è stata prodotta. Questo viene misurato in nanometri (nm): più è basso il numero di nanometri, più prestante è il processore (ad oggi un buon valore è ad esempio di 22 nm). Inoltre, alcune CPU vengono oggi equipaggiate con un co-processore grafico (scheda video), che però, nella maggior parte dei casi, non risulta essere sufficientemente prestante da garantire ottimi risultati in game. Per questo motivo, si consiglia sempre l’acquisto di una scheda video separata.

Intel o AMD per il gaming?

Arriviamo ora alla domanda che tutti in questo momento si staranno ponendo: meglio Intel o AMD per il gaming? Come sempre in questi casi però, non esiste una vera risposta unica per tutti, in quanto qualcuno potrebbe trovare un riscontro migliore in Intel sulla fascia media, oppure in AMD in quella più alta. In generale, entrambi i brand producono oggi ottime CPU su cui è possibile contare. Tuttavia, se dovessimo eleggere un unico processore re della lista, allora questo sarebbe di casa AMD, ovvero il Ryzen 9 5900X.

Considerazioni conclusive

Siamo quindi giunti alla fine della nostra guida all’acquisto, in cui speriamo di aver proposto i migliori processori gaming in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Qualora così non fosse, allora vi invitiamo a porre molta attenzione alle caratteristiche proposte a fine articoli, così da trovare riscontro in altri processori e riuscire a scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Domande frequenti sui migliori processori da gaming Quale processore è meglio? Come precedentemente affermato, non esiste un unico processore perfetto per tutti, poiché ogni utente potrebbe dover fare i conti con vari elementi (ad esempio la tipologia di socket o, più banalmente, il prezzo). Tuttavia, se dovessimo eleggere il migliore in assoluto, allora sarebbe l’AMD Ryzen 9 5900X. Che processore serve per giocare? A seconda della tipologia di giochi, bisognerà ovviamente dotarsi di specifici processori. Alcuni titoli tripla A necessitano ad esempio di uno specifico numero di core, mentre altri ne consigliano soltanto l’utilizzo. In linea generale, per stare più tranquilli, consigliamo di acquistare un processore dal almeno 6 core. Qual è il processore più veloce? Il processore più veloce può essere oggi identificato nell’l’AMD Ryzen 9 5900X, dotato di ben 12 Core e 28 thread, con velocità di clock base fissata a 3,7 GHz e 4,8 GHz in modalità turbo. Cosa scegliere tra AMD e Intel? La scelta tra AMD e Intel dipende molto dalla fascia di prezzo a cui si fa riferimento. Sulla fascia alta, ad esempio, AMD riesce a proporre alternative più interessanti, mentre su quella più bassa, Intel si difende in maniera sicuramente migliore. Su quella media invece, nessun problema in entrambi i casi: tutti i modelli sono assolutamente consigliati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.