Sedie da gaming economiche: migliori poltrone per gamer

Giocare ai videogame è bello, ma è bellissimo (e soprattutto salutare) farlo su sedie da gaming economiche. Il motivo è facilmente intuibile. Non tutte le sedie sono adatte a trascorrere ore alle prese con consolle, pc, controller etc. Molto meglio essere seduti su poltroncine che tutelino schiena e postura, prevenendo, contestualmente, guai che nel lungo periodo potrebbero anche diventare seri. Ancora meglio se si riesce a portare a casa un ottimo prodotto che rispetti il compromesso qualità prezzo.

Le migliori sedie da gaming economiche 2022

L’importanza di questo mobile l’abbiamo già ricordata. Si tratta di un prodotto che aiuta a giocare meglio e più a lungo, evita crampi a braccia e a gambe, tutela schiena e postura (soprattutto a non ingobbirsi). Ma quali sono le migliori sedie gaming economiche? Nei prossimi paragrafi daremo diversi suggerimenti.

IntimaTe WM Heart La prima sedia da gamer che vogliamo illustrare è la IntimaTe WM Heart. Si tratta di una sedia da gaming economica, ma anche efficace, quanto funzionale. Parliamo infatti di una poltrona Gaming Ergonomica con Schienale Alto, Sedia da Corsa Regolabile in Altezza con Braccioli, Poggiatesta Regolabile e Supporto Lombare (Blu). L’ imbottitura è in cotone riciclato di alta qualità, la parte più spessa del cuscino raggiunge i 15 cm, la resa morbida ed elastica è eccezionale. Il sedile è progettato ergonomicamente per ottenere sempre la migliore posizione da seduti. IntimaTe WM Heart è acquistabile su Amazon a 113,99 euro

TecTake

Tra le migliori sedie da gaming economiche non possiamo fare a meno di citare la TecTake. Questo modello è caratterizzato da una forma ergonomica, dalla spessa imbottitura e dagli inserti traspiranti in tessuto a maglia. Parliamo di una classica poltrona da pc, pensata sia per chi vuole svagarsi ai videogame, sia per chi deve lavorare. Sottolineiamo anche la robusta base, composta da doppie rotelle resistenti all’abrasione. Il pistone a gas con blocco di sicurezza e altezza regolabile di continuo garantiscono, inoltre, grande stabilità. TecTake è acquistabile su Amazon a

Momo Design MD-GC004E-KR Senza spendere un capitale è possibile portare a casa un ottimo prodotto come la poltrona Momo Design MD-GC004E-KR. Le caratteristiche comunicate dalla casa produttrice (che non ha bisogno di presentazioni) sono molto appetibili: pratica e configurabile, schienale reclinabile, seduta regolabile da 65 a 75 cm. Anche in questo caso si tratta di una poltrona dalla base molto solida: 5 razze con rotelle. Il tessuto è in ecopelle. Molto facile da pulire. La portata è pari a 120 kg. Da sottolineare l’estrema facilità di montaggio. Momo Design MD-GCoo4E-KR è acquistabile su Amazon a

Bigzzia E passiamo a Bigzzia. Caratterizzata dallo schienale alto, è costruita con telaio ispessito integrato, base a stella resistente, ruote solide e bombola a gas certificata SGS. Il design è decisamente moderno. Anche Bigzzia ha un montaggio agevole. Insieme al prodotto viene fornito un manuale di installazione iperdettagliato (anche chi non è esperto di fai da te sarà in grado di montarla). Non guasta la presenza di un attento customer care, che risponderà ad eventuali dubbi e domande sul prodotto. Portata da 180 kg. Bigzzia è acquistabile su Amazon a

Mars Gaming MGC118PK Comodità ed esperienza di gioco in modalità ultrarilassante grazie alla Mars Gaming MGC118PK. La sedia da scrivania Mars Gaming offre un sistema unico di doppia imbottitura che combina morbidezza e fermezza per un comfort completo e adattabilità. La tutela della colonna vertebrale è garantita dalle linee della MGC118, che si adattano perfettamente alla schiena con tutta l’imbottitura necessaria per proteggere il busto dalle complicazioni conseguenti all’assunzione di cattive posture. Le poltrone da gaming sono sottoposte a continue sollecitazioni, per questo la sedia monta solide ruote di classe 4 iper-resistenti. Mars Gaming è acquistabile su Amazon a 121,99 euro

Itek Gaming Chair Rhombus PF10 Le lunghe sessioni di gioco sono divertenti e coinvolgenti, ma la schiena, purtroppo, non sempre è d’accordo. La Itek ha sviluppato una poltrona da gaming economica, la Itek Gaming Chair Rhombus PF10. Si tratta di un modello rivestito in PVC, dotato di due cuscini, uno per il capo e uno per la schiena, permette la reclinazione dello schienale, la regolazione dell’altezza. Monta comodi braccioli imbottiti (così da tutelare anche la salute delle braccia, evitando soprattutto i temuti crampi). Rotelle da 5 cm. Carico fino a 140 Kg. Itek Gaming Chair Rhombus PF10 è acquistabile su Amazon a 119,00 euro

Play haha Con le tempistiche giuste è possibile spendere meno di 100 euro e acquistare l’ottima play haha. Sedia da gaming economica, buona anche per lavorare. Supporto Lombare, in Similpelle, Regolabile, con Sollevamento a Gas, Testato SGS . Molteplici funzioni: rotazione, ruote multidirezionali, funzioni di oscillazione e inclinazione per trovare la migliore esperienza di lavoro e riposo. Materie prime di alta qualità e inodori. Insomma, si tratta di un modello che risponde appieno a un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Itek Gaming Chair Rhombus PF10 è acquistabile su Amazon a 96,99 euro

Relaxdays Scendiamo ancora di prezzo per presentare la Relaxdays. Dal punto di vista del design si tratta di una sedia in stile racing di finta pelle color nero e tessuto a rete blu, ma disponibile anche in altri colori. Altezza regolabile da 42 a 52 cm, impostabile mediante molla a gas in base alle proprie esigenze. base a croce girevole a 5 piedi con ruote in nylon – rotelle dallo scorrimento facile con elevata resistenza alle abrasioni. Relaxdays è acquistabile su Amazon a 84,00 euro

Furgle Il design dello schienale della Furgle è ispirato ai sedili delle auto da racing. Ergonomico ed efficace nel migliorare la concentrazione, anche nel caso di sessioni di gioco molto lunghe. Fra le caratteristiche, ricordiamo l’imbottitura traspirante in schiuma fredda. Braccioli regolabili in 2D, schienale inclinabile fino a 180 gradi e con funzione dondolo. Cuscino lombare e per poggiatesta inclusi supporto efficace per collo, schiena e zona lombare, ideale per giocare, lavorare e studiare. Garanzia di tre anni. Furgle è acquistabile su Amazon a 142,99 euro

Le migliori sedie da gaming entro 50 euro

Abbiamo appena visto come il mercato sappia offrire le giuste risposte a chi cerca una sedia da gaming economica. Ma è possibile spendere anche meno non rinunciando (molto) alla qualità? Andiamo a vedere.

Relaxdays Chi cerca una sedia da gaming economica da 50 euro o poco più, può dare senz’altro uno sguardo alla Relaxdays 10022875 . Dotato di un design da racer: gaming chair con effetto sedile auto – fodera in similpelle facile da pulire nero arancio. Regolabile in altezza: altezza sedile regolabile in base alle esigenze fino a 52 cm. Imbottita e morbida con schienale dritto e con carico massimo da 120 kg. Relaxdays è acquistabile su Amazon a 59,9 euro

Piccola Home Office Un buon prodotto acquistabile a meno di 50 euro è la Piccola Home Office. Il design le consente di essere camaleontica: può essere utilizzata come sedia da gioco, sedia da scrivania per computer, sedia da ufficio, sedia da salotto, sedia da camera da letto etc. Il carico non è elevato, 115 kg, ma il prezzo risponde perfettamente a color che non vogliono spendere tanto, ma acquistare comunque un discreto prodotto. Relaxdays 10022875_57 è acquistabile su Amazon a 59,00 euro

Relaxdays 10022882 Si presenta come una sedia da ufficio, ma è tranquillamente adattabile e diventare una sedia da gaming sicura, solida e affidabile e che, soprattutto, è acquistabile ameno di 50 euro. Ergonomica: supporto lombare sullo schienale per una postura naturale e per la prevenzione di dolori. Comoda: imbottitura con fodera di tessuto in rete e finta pelle. Relaxdays 10022875 è acquistabile su Amazon a 44,99 euro

Come scegliere una sedia gaming economica

Quali caratteristiche è bene valutare prima di scegliere una sedia gaming economica? Noi ne abbiamo rilevate sei: comodità, resistenza, materiali, mobilità, design, prezzo.

Comodità ed ergonomia

La sedia deve rispondere agli standard minimi di comodità ed ergonomia:

L’altezza della sedia deve essere regolabile così da permettere sempre un appoggio ottimale della pianta del piede sul pavimento

Seduta profonda: la cavità poplitea (la parte posteriore del ginocchio) deve avere una distanza dal bordo della sedia di circa 5 cm

Seduta inclinata: la sedia deve permettere al bacino di assumere una perfetta inclinazione per fare in modo che la colonna vertebrale non subisca danni

Imbottitura: per garantire comfort anche in sessioni medio-lunghe

presenza di poggia testa e poggia gomiti

Resistenza

Come già sottolineato, la poltrona da gaming è costantemente sottoposta a sollecitazioni. Il modello dovrà perciò avere una base solida (ad esempio 5 razze con rotelle) e un buon carico (almeno 120 kg)

Materiali

In questo caso sono da prediligere materie prime non solo di alta qualità, ma inodori e che non causino sudorazione. Nel caso di allergie, ovviamente vanno anche valutate molto bene le presenze di materiali che potrebbero causare disturbi.

Mobilità

La sedia, in questo senso dovrà essere regolabile così da consentire supporto lombare con sostegno della schiena e rispetto della curvatura anatomica, in grado di ruotare per mantenere una postura adeguata, con inclinazione dello schienale regolabile.

Design

Molte sedie sono ispirate a modelli di tipo racing per garantire il massimo del comfort, della stabilità e, soprattutto, della salute per schiena, zona lombare, colonna vertebrale, schiena e braccia. Questa caratteristica deve comunque fare i conti con gusti soggettivi: ciò che è però importante è che lo stile non tolga nulla alla funzionalità di una poltrona da gaming.

Prezzo

E infine c’è il prezzo. Abbiamo visto che è possibile muoversi anche all’interno di un range molto basso (intorno ai 50 Euro). È altresì vero, però, che meno si cerca di spendere, più il rischio di rimanere delusi è alto. Risparmiare, dunque, va bene, ma mai esagerare, anche perché in gioco c’è la salute di schiena, braccia e gambe!

A questo proposito: sin qui abbiamo fornito consigli su sedie da gaming economiche. Chi però è alla ricerca di una poltrona da gamer senza guardare al prezzo può dare un’occhiata al nostro articolo dedicato alle migliori sedie da gaming del 2022.

Considerazioni conclusive

Quelli che abbiamo visto sono senz’altro buoni prodotti, nonostante non abbiano un costo elevato. In questo senso, consigliamo di dare uno sguardo attento soprattutto alla IntimaTe WM Heart, alla Mars Gaming MGC118PK e al modello firmato Momo Design. Si tratta, infatti, non solo di sedie da gaming economiche, ma che rispondono a requisiti di ergonomia, solidità e di materie prime di alta qualità.

Domande frequenti sulle migliori sedie da gaming economiche Quanto spendere per una sedia da gaming? Nel corso dell’articolo abbiamo chiarito che è possibile acquistare un buon prodotto anche spendendo tra i 100 e i 150 Euro. Perché le sedie da gaming costano tanto? Come abbiamo visto, non tutte le sedie da gaming costano tanto. È vero, però, che prodotti top di gamma arrivano a costare diverse centinaia di euro. I motivi sono diversi. Innanzitutto perché non si tratta di semplici sedie, ma di supporti in grado di difendere schiena e postura. In gioco, poi, ci sono anche la qualità dei materiali (una sedia in pelle costerà inevitabilmente in più rispetto a una in similpelle). Perché comprare una sedia da gaming? Semplice. Grazie alla sedia da gaming ci si allontanerà dal gioco senza fastidiosi mal di schiena e/o crampi a braccia e gambe. È possibile perciò giocare più a lungo e più comodi. Come stare seduti su una sedia da gaming? Esiste una postura ideale per chi è seduto su una sedia da gaming e si appresta a una lunga sessione di gioco? La risposta è sì. L’ottimo è, difatti, allineare schiena e testa, così da formare un angolo di 90 gradi con le gambe. Tutto qui? No! La schiena dovrà essere senz’altro appoggiata allo schienale della sedia. Abbiamo però più volte ricordato come anche le braccia possano andare incontro a severi problemi (crampi innanzitutto). Cosa fare? Le braccia dovranno formare un altro angolo di 90 gradi: è possibile ottenerelo semplicemente appoggiando i gomiti aibraccioli della sedia oppure, al limite, della scrivania. Sappiamo come non sia certamente facile conservare la stessa posizione nell’arco di tutta la sessione 8anche perché le emozioni spingono continuamente e inevitabilmente a muoversi), ma farlo quanto più a lungo possibile è fondamentale. La schiena ringrazierà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.