Anche Lollipop Chainsaw di Suda51 ha il suo remake: uscirà nel 2023

Lollipop Chainsaw è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più peculiari tra i tanti creati da Suda51, celebre per la serie No More Heroes. Gioco che si avvia verso il suo decimo anniversario, e che come molti prima di lui – da The Last of Us a Resident Evil 4 – sarà omaggiato con un remake.

L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore da parte degli sviluppatori di Dragami Games, con l’uscita del gioco fissata nel corso del 2023.

Lollipop Chiansaw Remakè è il titolo provvisorio del progetto, ma stando a quanto riportato sulle colonne di IGN manterrà la filosofia dell’originale, andando però a migliorarne alcuni aspetti: ad esempio, la colonna sonora verrà modificata a causa della difficoltà nel reperire le licenze dei singoli brani, inoltre la grafica sarà “più realistica” pur mantenendo l’estetica Bubble Gum che ha contribuito al successo del titolo originale.

Lollipop Chainsaw è stato lanciato nel 2012 su Xbox 360 e PS3, e vede come protagonista Juliet, studentessa e cheerleader in California, che si trova alle prese con orde di zombie e nemici fuori di testa da eliminare con la una motosega.

Dragami Games, fondata da alcuni ex dipendenti di Kadowaka Games, ha quindi acquistato l’IP di Lollipop Chainsaw con l’obiettivo di produrre un remake in uscita nel 2023, le piattaforme di destinazione non sono però ancora state rese note.