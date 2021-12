Assassin's Creed The Ezio Collection in arrivo su Nintendo Switch?

Sembrano esserci buone notizie in arrivo per gli appassionati di Assassin's Creed e possessori di una Nintendo Switch.

Secondo l'insider Direct-Feed Games, che ha anticipato la notizia su Twitter, la trilogia di Ezio Auditore sarebbe presto in arrivo sulla console ibrida giapponese. Il riferimento è relativo evidentemente ad Assassin's Creed The Ezio Collection, lanciata per la prima volta nel 2016 per PlayStation 4 e Xbox One.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021

Come si comprende, si tratta di una collection tutta dedicata al noto assassino fiorentino, contenente quindi i tre episodi che lo riguardano direttamente: Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e l'atto finale Assassin's Creed Revelations. La raccolta include anche tutti i DLC lanciati per ogni episodio, con grafica migliorata rispetto le edizioni originali per PlayStation 3 e Xbox 360.

Non si tratterebbe comunque del debutto assoluto della serie su Nintendo Switch, dove è già possibile giocare le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag e Assassin's Creed Rogue.

Il debutto della trilogia di Ezio Auditore andrebbe praticamente a completare il canone pre-Origins, che ha rappresentato uno spartiacque circa il presente e il passato della serie, specialmente in termini di gameplay.

Come sempre accade in questi casi, siamo di fronte a mere speculazioni non ancora confermate ufficialmente. Sebbene in rigor di logica, vista la presenza degli altri episodi, l'annuncio di Assassin's Creed The Ezio Collection per Switch pare essere cosa scontata, è bene attendere comunicazioni da Ubisoft.

Il publisher francese non si è ancora espresso in merito: non è da escludere che possa essere uno degli annunci previsti per la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021, che si terrà tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre a partire dalle 2 ora italiana.