Assassin's Creed Valhalla l'Alba del Ragnarok è il grosso DLC per il 2022?

Potrebbe chiamarsi Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok la nuova espansione di ben 40 ore prevista per il 2022 e di cui si è parlato qualche giorno fa.

Il leak arriva direttamente dagli store cinesi, dove il DLC è comparso con tanto di dettagli e immagini ufficiali. A questo punto si attende solo il reveal da parte di Ubisoft, previsto per lunedì 13 dicembre.

Stando alle informazioni che vengono fornite dalla fonte, che deve averle pubblicate per errore, la storia si svolge nei magnifici Nove Regni della mitologia nordica, che sono stati minacciati dall'invasione dei Regni del Ghiaccio e del Fuoco, che dovrebbero chiamarsi rispettivamente Niflheimr e Múspellsheimr.

Nel frattempo, il Regno dei Nani sta cadendo a pezzi e, durante la guerra che farà da sfondo alle vicende, anche il figlio di Odino, Badr, è stato portato via dall'immortale gigante del fuoco Surut.

Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok è descritta come la più grande e ambiziosa espansione di sempre nella storia della saga. Anche Eivor dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella vicenda, e non più come sogni o visioni come accadevano nel gioco principale. Tuttavia, è bene aspettare comunicazioni ufficiali, dato che la traduzione dal cinese rischia di non essere affidabile.

L'Alba del Ragnarok dovrebbe uscire il 10 marzo 2022. Una data in linea con le indicazioni fornite dalle indiscrezioni precedenti, che avevano parlato anche di un'esperienza in stile God of War. Presumibilmente, il riferimento era legato all'ambientazione e alla storia, che vedrà il Ragnarok protagonista come nella prossima avventura di Kratos e Atreus.

Assassin's Creed Valhalla è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.