ASUS: Monitor 4K da 28" in offerta su Amazon (-11%)

Il monitor 4K ASUS TUF Gaming da 28 pollici si trova in offerta su Amazon a 348€, con l'11% di sconto e un risparmio effettivo di oltre 40 euro rispetto al prezzo solito.

Questo monitor ASUS è l'ideale per i giocatori che ricercano risoluzione alta e qualità visiva, invece che massima reattività e prestazioni estreme. Il pannello IPS montato su questo modello è di ottima qualità, è compatibile con l'HDR10 ed ha una risoluzione di 3840 x 2160 (4K).

I bordi sottili attorno al display contribuiscono ad un design semplice e lineare, ideale anche per postazioni da lavoro o ibride. Sul retro del monitor troviamo il supporto per l'attacco VESA e ben 3 ingressi per sorgenti video, alle 2 porte HDMI si affianca una Display Port e non manca anche un jack per collegare cuffie o altri dispositivi audio.

Oggi l'ottimo monitor 4K ASUS TUF Gaming VG289Q1A è disponibile in offerta su Amazon a 348€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 2/3 giorni lavorativi.