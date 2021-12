Atlus, un nuovo gioco "pilastro" in uscita per il 2022: è il momento di Project Re Fantasy?

Mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno, la rivista Famitsu (come sempre) ha intervistato diversi sviluppatori giapponesi per domandare loro cosa hanno in serbo per il futuro. Uno di questi era Shinjiro Takada, product manager presso il First Creative Department di Atlus, casa che ha sfornato capolavori del calibro di Persona e Shin Megami Tensei.

Takada nella sua intervista ha rivelato in esclusiva che l'azienda ha in programma di rilasciare un nuovo videogioco di punta nel 2022. “Ho scelto “sfida” come parola chiave per il 2022 – ha spiegato il product manager nipponico – con la speranza di rilasciare un gioco che diventerà un pilastro per Atlus. Tutti noi stiamo lavorando duramente per sviluppare questo gioco in modo che sia interessante e soddisfacente per tutti, quindi aspettate con impazienza”.

L'uomo non ha fornito ulteriori dettagli, ma le ipotesi si inseguono fra i fan. Anzi: un gioco in particolare calza alla perfezione nella descrizione di “pilastro”. Parliamo di Project Re Fantasy: A Fool's Journey Begins, nuovissima IP di Atlus annunciata per la prima volta nel 2016 e ambientata in un nuovo mondo fantasy. Del titolo abbiamo solo un trailer e poche immagini mentre le notizie si limitano a descriverlo “in sviluppo”, che nel 2021 potrebbe aver raggiunto il suo culmine.

C'è anche la possibilità che Takada si riferisca a Persona 6, confermato in sviluppo dopo una campagna di assunzioni avvenuta nel corso dell'estate. Carne sul fuoco ce n'è tanta: da non dimenticare è il porting di Persona 4 Arena Ultimax annunciato ai The Game Awards 2021 (ma è improbabile si tratti di questo) e voci di corridoio parlavano di un remaster di Persona 3 Portable e l'arrivo di Persona 4 Golden per Nintendo Switch e PlayStation 4. Di “pilastri” tra cui scegliere ce ne sono tanti, a patto di ridefinire un po' il termine.