Babylon’s Fall: tutto sul sistema di combattimento del gioco Square Enix

Square Enix e PlatinumGames hanno deciso di mostrare un nuovo trailer sulle basi del combattimento di Babylon’s Fall, fornendo una panoramica più approfondita di tutto il sistema di gioco.

In Babylon’s Fall vestirete i panni delle Sentinelle, un tempo prigionieri militari dell’Impero. Sulla schiena vi è stato impiantato un dispositivo parassita chiamato “Gideon Coffin” (Bara di Gideon), che conferisce poteri impareggiabili. Dovrete imparare a sfruttare il vostro potenziale appieno per sopravvivere fino alla cima della torre di Babele e conquistarla.

Babylon’s Fall: equipaggiate gli arsenali

Come mostrato nel trailer qui sopra, avrete l’imbarazzo della scelta con le armi, dato che in Babylon’s Fall potrete brandirne fino a 4 per volta. Ogni tipologia di armi possiede tratti e abilità distintive, e offre una quantità infinita di personalizzazioni per adattarsi al vostro stile di gioco.

La possibilità di brandire quattro armi per volta vi permetterà non solo di personalizzare il vostro stile di combattimento, ma anche di reagire a tutte le minacce che incontrerete nella torre di Babele. Che si tratti di equipaggiare quattro armi della stessa tipologia o di combinarne di diverse, avrete la possibilità di scegliere tra centinaia di assetti differenti.

Tuttavia, non dimenticate di considerare la varietà dei nemici quando vi armerete per andare in battaglia, perché ne incontrerete di ogni tipo: da quelli volanti ai corazzati, a quelli che combattono a distanza oppure corpo a corpo. Ogni arma si presterà a fronteggiare situazioni diverse. Ad esempio, se colpirete i nemici volanti con armi a lungo raggio otterrete risultati migliori. Oppure ancora, attaccando i nemici corazzati con un martello sarà più facile spezzarne la guardia.

Diamo un’occhiata più da vicino alle opzioni di equipaggiamento:

Spade – Un’ottima scelta per gli attacchi combinati in generale. Le Sentinelle inesperte le troveranno adatte per fronteggiare ogni tipo di pericolo, tuttavia i veterani vorranno senz’altro ampliare le possibilità dei propri arsenali. Lanciate in aria i nemici con gli speciali “Spectral Attacks” (Attacchi Spettrali).

Martelli – Se siete guerrieri che prediligono la potenza al posto della rapidità, i martelli fanno al caso vostro. I nemici noteranno quando il vostro martello è alla massima potenza. Sferrate dei colpi devastanti e polverizzate i nemici!

Archi – Se preferite sbarazzarvi dei nemici da lontano, allora dovreste avere un arco sempre con voi. Una Sentinella che usa l’arco può tenersi sempre lontana dal vivo del combattimento e far piovere sui nemici una scarica di frecce. Ma se ciò che cercate è la furia degli elementi, i bastoni sono quello che ci vuole.

Bastoni – Estremamente versatili sul campo di battaglia, i bastoni vi permetteranno non solo di colpire da lontano, ma anche di infliggere devastanti malus ai nemici e potenti bonus ai compagni di squadra. Ma non dimenticate che usare il bastone in tutto il suo potere può risultare sfiancante anche per la più tenace delle Sentinelle.

Scudi – Non dimenticate gli scudi! Potrete usarli per farvi gioco delle orde nemiche e dislocare barriere protettive per assistere le altre Sentinelle che si uniranno alla vostra avventura. Anche se non permettono di attaccare, si riveleranno più che utili nel proteggere voi e le altre Sentinelle che vi accompagnano.

Ogni arma ha il proprio set di statistiche e incantesimi, quindi due spade possono differire enormemente tra loro. Per questo, cercate sempre di raccogliere più bottino possibile nelle vostre avventure!

Specializzarsi con queste armi è fondamentale per intraprendere la scalata alla torre. Ma ricordate anche di coordinarvi con le altre Sentinelle utilizzando le emoji (gesti) nel gioco per collaborare contro i nemici più forti.

Gideon Coffin

Nel trailer avete sentito parlare di “gutwork” (azioni di fegato), e questo ci riporta alla Gideon Coffin.

Questo dispositivo dona l’abilità di utilizzare le gutwork per aiutarvi a trionfare nella scalata della torre. Le gutwork sono azioni speciali che utilizzano Gideon Gut (Fegato di Gideon) per ottenere diversi vantaggi. Eccone alcuni:

Soul Corrupt (Anima Corrotta) permette di incanalare l’energia oscura nell’anima di un nemico legato. Potete indebolirli con i malus!

Usate Soul Snatch (Afferra Anima) per legare un nemico sfiancato o ucciso da poco e ottenere l’abilità di rubargli HP e SP.

Ora che conoscete le basi, siete pronti per iniziare la vostra scalata della torre di Babele.

Babylon’s Fall uscirà il 3 marzo 2022. I possessori di PlayStation hanno ora disponibile l’accesso a una demo di Babylon’s Fall, scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store. Tutti i progressi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo!