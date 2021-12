Babylon's Fall ha un nuovo trailer e una data di uscita

Platinum Games e Square Enix hanno annunciato che Babylon's Fall sarà disponibile il 3 marzo 2022 per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

La notizia è stata data nel corso di un pre-show legato alla cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021, in cui è stato svelato anche un nuovo trailer con scene di gameplay, che è possibile vedere in allegato.

Il filmato si concentra principalmente sui combattimenti con i boss che incontreremo durante l'avventura: si notano anche le meccaniche di collaborazione con un team per affrontare nemici apparentemente feroci e decisamente giganteschi. Una filosofia che in un certo senso sembra ricordare un po' la caccia in Monster Hunter, anche se con le dovute differenze.

In pieno stile Platinum Games, del resto, Babylon's Fall non disdegnerà la presenza di sezioni platform con livelli insidiosi in cui bisognerà muoversi tra doppi salti e altre capacità acrobatiche. Il trailer ci fornisce inoltre un assaggio di alcune delle armi che potremo raccogliere e utilizzare durante l'avventura.

Square Enix conferma che coloro che effettuano il pre-ordine della Digital Deluxe Edition potranno avere accesso anticipato al gioco. Il titolo è stato già sottoposto a tre differenti fasi di beta test, che hanno restituito risultati altalenanti che hanno spinto lo sviluppatore ad assicurare una maggiore attenzione con le prossime build.

Non è chiaro per il momento se questo porterà a ulteriori beta prima del lancio. Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo ancora una volta che il debutto è previsto il 3 marzo 2022 per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.