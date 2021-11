Battlefield 2042: DICE è già a lavoro sul prossimo capitolo?

Sappiamo ormai quasi tutto del nuovo Battlefield 2042, in uscita ufficialmente il prossimo 19 novembre su PC e console di nuova e precedente generazione. Intanto, il leaker Tom Henderson continua a diffondere informazioni sul futuro del franchise, sostenendo che DICE sia già a lavoro su un altro Battlefield.

Tramite un recente post su Twitter, l'insider ha dichiarato che molti sviluppatori di DICE si stanno spostando da Battlefield 2042 verso dei nuovi progetti. Smentendo le voci di corridoio riguardo un possibile Battlefront III, Henderson sostiene che lo sviluppo di un nuovo Battlefield sia ormai dietro l'angolo. Non è chiaro quale sia il titolo in questione e ci sembra strano che EA stia già spostando l'attenzione degli sviluppatori su un nuovo BF, il team di sviluppo potrebbe anche essere a lavoro su una nuova modalità legata a Battlefield 2042, magari una battle royale free-to-play o un'espansione di diverso tipo.

The migration from #Battlefield2042 back to other projects has begun.

Criterion is now moving back to their Need for Speed title and the DICE studio is moving to their next title, which is expected to be another Battlefield title and not Battlefront III.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 9, 2021