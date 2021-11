Battlefield 2042: 10 ore di prova gratuita con Xbox Game Pass e EA Play

Secondo quanto annunciato da Electronic Arts, Battlefield 2042 potrà essere giocato per ben 10 ore dagli utenti abbonati ad Xbox Game Pass e al servizio EA Play.

Inoltre, la prova gratuità sarà accessibile già a partire da 12 novembre, con una settimana di anticipo rispetto al day one ufficiale e in contemporanea con chi avrà effettuato il preordine. Tutti gli utenti titolari di un abbonamento Game Pass o EA Play potranno provare il nuovo Battlefield 2042, per poi decidere se acquistarlo o meno sulla propria piattaforma di riferimento.

Non è necessario abbonarsi alla versione Ultimate di Game Pass, è sufficiente il piano standard per sbloccare la possibilità di provare il nuovo BF in anticipo e per ben 10 ore. Questa notizia farà felici moltissimi giocatori, ancora indecisi sull'acquisto del nuovo sparatutto sviluppato da DICE.

Intanto sono state mostrate le prime 3 mappe di gioco e DICE ha dichiarato che Battlefield 2042 non supporterà i 120 fps su PS5 e Xbox Series X|S.