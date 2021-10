Battlefield 2042: gameplay e reveal di tre mappe nel nuovo trailer

Si apre la stagione degli sparatutto in prima persona con forte accento posto sulle partite in multiplayer. In tal caso, si parla di Halo Infinite, Call of Duty Vanguard e di Battlefield 2042, tutti e tre d'imminente uscita.

A proposito di quest'ultimo, proprio recentemente è stato pubblicato un interessante trailer che ha fornito qualche dettaglio in più sull'esperienza che attende i giocatori. Vediamo insieme cosa è stato approfondito.

Battlefield 2042: ecco cosa si è visto nel trailer

Battlefield 2042 si preannuncia un'esperienza pienamente soddisfacente, con tante missioni da intraprendere e altrettante mappe da esplorare. Ebbene, di queste sappiamo che al lancio del gioco, ne saranno disponibili 7 (numero che andrà ad aumentare in un secondo momento grazie al supporto post-lancio).

Oltre a queste 7 mappe, sono state implementate altre 6 aree giocabili “nostalgiche” prelevate direttamente dai titoli di Battlefield del passato. Con il nuovo trailer, ci si è addentrati in 3 delle 7 mappe new-entry che saranno giocabili in modalità multiplayer.

Nel video in questione (che trovate linkato proprio qui), le mappe protagoniste sono state Renewal, Breakaway e Discarded. Della prima sappiamo che è ambientata in Egitto e che una grossa muraglia la attraversa nel mezzo. Questa muraglia divide i terreni agricoli da un lato, dalle strutture più industriali e artificiali, situate sul lato opposto.

Breakaway, invece, è ambientata nel gelido Antartide. Qui i giocatori si sfideranno in prossimità di un punto di estrazione di petrolio, circondato da spessi strati di ghiaccio, silos, serbatoi di carburante e molto altro ancora.

Discarded, infine, è ubicata in India e la mappa è caratterizzata dalla presenza di grosse navi arenate sulla spiaggia e abbandonate. I giocatori si sfideranno sulla sottile sabbia e anche all'interno dei relitti navali.

Chiaramente, ciascuna delle mappe di cui abbiamo parlato presenterà le sue caratteristiche concernenti le condizioni metereologiche ed eventi dinamici. Sulle console di più nuova generazione e su PC, queste mappe saranno in grado di sostenere una partita multiplayer in cui si scontrano fino a 128 utenti contemporaneamente. Su Xbox One e PS4, invece, potranno ospitare fino a 64 giocatori.

Battlefield 2042 uscirà il mese prossimo. Più precisamente, il lancio è atteso per il 19 novembre 2021 su PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e PC.