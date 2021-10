Call of Duty Vanguard: data e ora del preload e peso del download

Activision ha pubblicato la data e l'ora di inizio del preload di Call of Duty Vanguard, in uscita il prossimo 5 novembre per PC e console di nuova e precedente generazione. Inoltre, il publisher ha diffuso maggiori informazioni sul peso del download al day one sulle varie piattaforme di gioco.

Su PS4 e PS5 Vanguard potrà essere scaricato a partire da questa sera, precisamente dalle 00:00 del 29 ottobre 2021, mentre su Xbox One e Xbox Series XS il download anticipato sarà disponibile a partire dalle 6:00 di domani.

Call of Duty Vanguard – Dimensioni del download

Come anticipato ieri, il download del nuovo COD pesa molto meno dei precedenti capitoli, grazie alla nuova tecnologia di streaming delle texture adottata da Activision. Rispetto all'ultimo Black Ops Cold War le dimensioni sono pressoché dimezzate, si passa dagli oltre 120 GB del gioco 2020 ai soli 60 GB circa per il nuovo Vanguard.

Al contrario di quanto si pensava, le dimensioni del gioco su console next-gen non sono affatto inferiori rispetto alle versione PS4 e Xbox One, risultano bensì superiori. Per adesso non abbiamo ancora informazioni sulle dimensioni del download per la versione PC.