Battlefield 2042 è il gioco più venduto della settimana su Steam

Reduce da un sfilza di recensioni negative, Battlefield 2042 sta comunque riscuotendo un discreto successo in merito al numero di copie vendute. Il nuovo FPS di DICE è il gioco più venduto della settimana su Steam, occupa le prime 3 posizioni spodestando l'ottimo Forza Horizon 5.

Oltre alla versione base di BF 2042, sul podio dei titoli più acquistati della settimana troviamo anche le edizioni speciali dello sparatutto pubblicato da EA, che consentivano l'accesso al gioco con ben 7 giorni di anticipo rispetto all'effettivo day one. In quarta e quinta posizione troviamo Forza Horizon 5, che qualche giorno fa ha superato i 10 milioni di giocatori, protagonista di uno dei lanci più entusiasmanti di sempre per l'ecosistema Xbox.

Steam – giochi più venduti della settimana

1. Battlefield 2042

2. Battlefield 2042

3. Battlefield 2042

4. Forza Horizon 5

5. Forza Horizon 5

6. Ruined King: A League of Legends Story

7. Ruined King: A League of Legends Story

8. Age of Empires IV

9. Halo Infinite (Campagna)

10. Farming Simulator 2022