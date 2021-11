Battlefield 2042 finisce nella "Hall of Shame": è fra i 10 giochi con le valutazioni peggiori di Steam

Oltre 30.000 recensioni negative (circa il 74% del totale complessivo) ottenute in poche ore hanno fatto registrare a Battlefield 2042 un nuovo “record”: entrare nella “worst 10” dei giochi con le valutazioni peggiori di Steam. I difetti più criticati dall'utenza riguardano, soprattutto, l'assenza di una campagna single player e delle scoreboards, oppure la sostituzione delle classi per far spazio agli specialisti. Altri, ancora, lamentano la presenza di numerosi bug, glitch, problemi di ottimizzazione che impattano negativamente sull'esperienza di gioco.

Una vera e propria “Hall of Shame” – riportata anche da Forbes – che comprende nella sua “rosa” dieci titoli, compreso Battlefield 2042.

eFootball 2022 Flatout 3: Chaos and Destruction Uriel's Chasm Kinetic Void Spacebase DF-9 Identity GASP RollerCoaster Tycoon World Battlefield 2042 Godus

Insomma, per lo sparatutto in prima persona sviluppato da DICE pare non essere un buon momento dal punto di vista dell'accoglienza del pubblico. Ma – come spesso accade – le recensioni raccontano soltanto in parte il successo (oppure no) di un titolo. A contare sono, di fatto, le vendite e Battlefield 2042 non può che ritenersi soddisfatto in tale senso: nella classifica dei giochi più venduti della settimana, il titolo ha debuttato al primo posto, occupando addirittura l'intero podio e superando quindi Forza Horizon 5 (ne abbiamo parlato qui).

Qualche giorno fa il titolo di DICE ha ricevuto il suo primo update post-lancio (che, ricordiamo, è avvenuto lo scorso 19 novembre) che ha risolto diversi bug. Nuovi update e novità, assicurano gli sviluppatori, arriveranno nelle prossime settimane. Nello specifico DICE ha fatto riferimento a due aggiornamenti entro i prossimi 30 giorni: il primo sistemerà ulteriori bug e glitch, mentre il secondo sarà un “update più consistente”. Non ci resta che attendere.