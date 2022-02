Battlefield 2042: la Stagione 1 è stata rimandata, ma ci sono novità in arrivo

La Stagione 1 di Battlefield 2042 è stata rimandata a data da destinarsi, probabilmente agli inizi della prossima estate. A renderlo noto gli sviluppatori EA e DICE attraverso un post pubblicato sull'account Twitter ufficiale del titolo. “Avete aspettato pazientemente per conoscere quali siano i nostri sforzi per sistemare i problemi di Battlefield 2042 di cui ci avete messo a conoscenza – si legge nel messaggio -. Con l'intento di migliorare alcuni elementi core del gioco, abbiamo preso una grande decisione: rimandare la Stagione 1 agli inizi dell'estate. Quando sarà il momento, segnerà l'inizio di un anno che vedrà altre quattro Stagioni, nuovi Specialisti, nuove location e nuovi contenuti”.

