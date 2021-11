Battlefield 2042: pubblicati i dettagli della road map

Poco dopo la pubblicazione del primo aggiornamento per Battlefield 2042, il team di sviluppo dell'FPS si è detto pronto a diffondere pubblicamente alcune informazioni. Le informazioni in questione sono relative ai dettagli della road map, ovvero dei contenuti aggiuntivi ed altri eventi che faranno il loro arrivo a breve.

Oltre ai dettagli della road map, ovvero della strategia post-lancio di Battlefield 2042, DICE, la software house, ha annunciato un secondo imminente update. L'Update 2 arriverà domani, ovvero il 25 novembre 2021 ed è stato annunciato tramite la pagina ufficiale di Twitter.

Questo update apporterà le seguenti modificazioni:

Rianimazioni dei soldati migliorate: i giocatori sono impossibilitati a resuscitare un compagno se questo si trova in corrispondenza di un muro o un oggetto;

Miglioramento al sistema di respawn;

Riattivazione di UAV-1 in modalità Portal;

Rifiniture al bilanciamento di alcuni veicoli.

A seguito del prossimo aggiornamento, che punterà a migliorie generali alla stabilità del titolo, DICE ha elencato tutta una serie di eventi che si terranno nei prossimi due mesi.

Per cominciare, la settimana prossima, ovvero agli inizi di dicembre, sarà teatro di un aggiornamento consistente: l‘Update 3. Successivamente, nel periodo delle festività natalizie, Battlefield 2042 sarà ulteriormente aggiornato.

Per finire, solamente agli inizi del prossimo anno saranno svelati da DICE tutti i dettagli relativi alla Stagione 1 del famoso FPS di Electronic Arts.

I continui e costanti aggiornamenti che DICE continua a diffondere mirano al miglioramento di determinati aspetti del gioco, che fino ad ora hanno minato il suo successo. Nell'elenco delle priorità di DICE (che potrete leggere anche qui), figurano miglioramenti alla stabilità generale del gioco, nonché a quella dei server online.

Altra questione che la software house è decisa a risolvere è quella inerente al bilanciamento e al gunplay. Non mancheranno anche miglioramenti da porre nei confronti della progressione per quanto riguarda sia la modalità solitaria che quella in co-op (ma anche di quella personalizzata).

Battlefield 2042, lo storico FPS sviluppato da DICE e distribuito da Electronic Arts è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC.