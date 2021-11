Battlefield 2042: versioni PS5, PC e Xbox Series X|S a confronto [VIDEO]

Come al solito, il canale YouTube ElAnalistaDeBits mette a confronto le varie versioni degli utlimi giochi usciti, questa volta tocca a Battlefield 2042. Lo YouTuber ha preso in esame le versioni PS5, PC, Xbox Series X e Series S, evidenziando le differenze più evidenti.

Il PC utilizzato per il confronto monta una GPU GeForce RTX 3080, con dettagli alti e DLSS attivo in modalità qualità. Su PS5 e Series X il gioco gira in risoluzione 2160p, mentre Series S raggiunge al massimo i 1260p, tutte le console next-gen garantiscono i 60 fps.

Come era prevedibile, la versione PC è quella più performante, specialmente considerando la potente configurazione assemblata per l'occasione. Le due console più potenti garantiscono una qualitùà grafica molto vicina a quella ottenuta su PC, in alcuni casi PlayStation 5 riesce ad offrire un maggior livello di dettaglio. Mentre sulla meno potente Xbox Series S, Battlefield 2042 si mostra in una veste grafica più modesta, ma comunque ben godibile e con un framerate piuttosto stabile.

Secondo l'analisi di ElAnalistaDeBits, tutte le versioni del nuovo BF sono molto ben ottimizzate, indipendentemente dalla piattaforma scelta.

Intanto, Battlefield 2042 uscirà ufficialmente venerdì 19 novembre, ma è già possibile giocarlo su PC e console in accesso anticipato, acquistando una delle versioni speciali del gioco o abbonandosi a Xbox Game Pass o EA Play. Accedendo al gioco tramite i due servizi in abbonamento, è possibile giocare gratuitamente soltanto per 10 ore.