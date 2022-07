Bayonetta 3 ha una data di uscita ufficiale: arriva su Nintendo Switch nel 2022!

Alla fine i leak avevano ragione, Bayonetta 3 debutterà su Nintendo Switch entro la fine del 2022! A darne conferma è la stessa Nintendo, che nelle ultime ore ha finalmente voluto annunciare la data di uscita ufficiale della sua prossima esclusiva.

L’action realizzato dai ragazzi di PlatinumGames con protagonista la strega di Umbra vedrà la luce il 28 ottobre di quest’anno, per la gioia di quanti non vedevano l’ora di tornare a menar le mani nei panni della bella – e letale – Bayonetta.

La release si accompagna poi ad un nuovo trailer – visibile direttamente in testata di articolo -, che anticipa parte di quanto possiamo aspettarci dalla trama di Bayonetta 3, in cui “l’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione”.

Nintendo ha anche annunciato la speciale Trinity Masquerade Edition, edizione limitata che include un artbook a colori di 200 pagine e tre copertine diverse, che assieme formano un panorama:

Non solo, sappiamo che il primo capitolo di Bayonetta arriverà in edizione fisica su Nintendo Switch:

“Quest’anno arriverà anche una versione su scheda del primo gioco della serie Bayonetta. Continua a seguirci per scoprire di più!”

Questo significa che nel corso dei prossimi mesi sarà possibile acquistare il primo Bayonetta non solo sull’eShop di Nintendo Switch, ma anche in formato fisico, ovvero su cartuccia. Si tratta di un’ottima notizia per tutti i collezionisti di edizioni su cartuccia dei giochi per la console ibrida della Grande N.