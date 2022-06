Bayonetta 3: la data di uscita su Nintendo Switch trapela online

Molti videogiocatori ci speravano, ma Bayonetta 3 non è purtroppo stato tra i protagonisti del Nintendo Direct Mini del 28 giugno del 2022.

L’action game con protagonista la strega di Umbra è infatti uno dei titoli più attesi in esclusiva su Nintendo Switch, ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale. Data che nelle ultime ore è trapelata online tramite un leak, andando a riaccendere le speranze degli appassionati.

Secondo quanto dichiarato su Twitter dal noto insider di settore SyluxHunter2 – e riportato sulle pagine del forum Reddit -, Bayonetta 3 farà il suo debutto sulla console ibrida della casa di Kyoto il prossimo 28 ottobre, rispettando così la promessa degli sviluppatori di Platinum Games di vederlo sugli scaffali entro la fine del 2022.

Dando uno sguardo al track record di SyluxHunter2, possiamo verificare che il leaker ha scopriamo che l’insider ha anticipato correttamente la presentazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, NieR Automata e Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable durante il Direct Mini. In passato ha inoltre previsto l’arrivo dell’espansione di Mario Kart 8 Deluxe, del Nintendo Direct del 9 febbraio, il rinvio di Advanced Wars e l’update next-gen di Cyberpunk 2077 fissato a febbraio di quest’anno.

Insomma, pare che la fonte sia piuttosto affidabile, ma dovremo comunque attendere aggiornamenti da parte di Nintendo e di Platinum Games per averne la certezza. Intanto diteci, anche voi siete tra quelli che non vedono l’ora di tornare in azione in Bayonetta 3?