In Mario Kart 8 Deluxe arrivano nuovi circuiti: come accedere al DLC Percorsi Aggiuntivi

Approdato sugli schermi di Nintendo Switch nel 2017, Mario Kart 8 Deluxe continua ad essere uno dei titoli più apprezzati e giocati sulla console ibrida del colosso di Kyoto.

Ora, a distanza di cinque anni, gli appassionati del colorato racing game della “grande N” possono correre su nuovi circuiti grazie al lancio del DLC Percorsi Aggiuntivi, di cui è già disponibile per il download il Pacchetto 1. Si tratta di una selezione di 8 piste – sulle 48 totali annunciate -, che possono essere testate utilizzando diversi metodi alternativi, che andiamo a proporvi qui di seguito.

Il primo è quello più classico, vale a dire acquistare il DLC Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe direttamente dall’eShop Nintendo. Il prezzo del pass è fissato a 24,99 euro, e lega per sempre tutti i contenuti del DLC all’account dell’acquirente: possono accedervi tutti gli utenti che utilizzano la console principale del giocatore, e per accedervi non è necessaria una connessione attiva; per giocare in multiplayer online, resta invece obbligatorio un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online.

La seconda via è riservata a tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che possono scaricare gratuitamente le nuove piste del DLC. Piste che resteranno giocabili fino a quando l’abbonamento sarà attivo. Oltre all’acquirente, anche gli account parte del suo gruppo famiglia possono testare i nuovi circuiti di Mario Kart 8 Deluxe, e il gioco richiede una connessione attiva sin dall’avvio su Nintendo Switch.

Infine, tutti i giocatori che non hanno accesso al DLC Percorsi Aggiuntivi tramite le due precedenti modalità, potranno comunque provare le nuove piste giocando online, secondo le condizioni comunicate ufficialmente dalla stessa Nintendo:

Modalità online, sezione Amici e avversari , se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo;

, se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo; Modalità online, sezione modalità mondiale, regionale e torneo , tramite la selezione casuale. I nuovi circuiti saranno qui accessibili a partire da martedì 22 marzo 2022;

, tramite la selezione casuale. I nuovi circuiti saranno qui accessibili a partire da martedì 22 marzo 2022; Modalità locale, se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

E voi, siete già tornati a “cavalcare” il vostro fedele bolide nelle 8 nuove piste dell’esplosivo capitolo di Mario Kart per Nintendo Switch? Vi ricordiamo che tutti i circuiti del DLC sono versioni rimasterizzate di altrettante celebri piste viste nei precedenti giochi della serie.