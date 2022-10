Bayonetta 3: Viola fa vibrare la katana nel nuovo video gameplay

Attesissimo da un po’ tutti i possessori di Nintendo Switch, Bayonetta 3 si prepara ad arricchire la lunga lista di esclusive per la console ibrida della “grande N”.

E lo farà a partire dal prossimo 28 ottobre, data scelta dagli sviluppatori di PlatinumGames per il grande ritorno della strega di Umbra. Per questo terzo capitolo pensato espressamente per Switch, la protagonista non sarà sola, ma verrà accompagnata dalla misteriosa e letale Viola.

La stessa antieroina che è oggi al centro di un nuovo video di gameplay di Bayonetta 3, rilasciato in esclusiva dalla redazione di GameInformer.

Visibile direttamente in testata di articolo, il filmato mette in evidenza le abilità specifiche dalla strega apprendista. A differenza della Bayonetta che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi anni, Viola ha a sua disposizione meno armi e abilità speciali per affrontare i nemici, ma potrà ugualmente farli a pezzi senza rinunciare allo stile grazie alla sua affilata katana.

Si tratta quindi di un personaggio meno variegato di Bayonetta, ma che darà enormi soddisfazioni a chi preferisce un’azione prettamente incentrata sugli scontri ravvicinati. Un’altra differenza con il classico sistema della serie è costituita dal fatto che Viola dovrà parare i colpi – al posto di schivarli – con il tempismo perfetto per poter attivare il Sabbat Temporale.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo ancora una volta che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre 2022.

