BenQ MOBIUZ: monitor top di gamma in offerta su Amazon (-130€)

Il BenQ MOBIUZ EX2710R è un monitor da gaming di fascia alta, oggi si trova in offerta su Amazon a 469€, con uno sconto di ben 130 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta di un pannello adatto ai videogiocatori più esigenti e al mondo degli eSport, con un pannello da 27 pollici in risoluzione 2K QHD con refresh rate a 165Hz e 1ms di tempo di risposta. Questo monitor rappresenta una valida soluzione top di gamma sia per i PC gamer che per chi gioca da console, il BenQ MOBIUZ sfrutta appieno la potenza di calcolo delle console di nuova generazione.

Il pannello presenta una curvatura particolarmente accentuata 1000R e supporta l'HDRi, offre il massimo livello di immersività durante lunghe sessioni di gaming competitivo. In conferzione BenQ include anche un pratico telecomando per controllare il monitor a distanza, sul retro del prodotto troviamo 2 porte HDMI, una Display Port e 2 ingressi USB 3.0.

Oggi il BenQ MOBIUZ EX2710R è disponibile in offerta su Amazon a 469€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.