Call of Duty Warzone 2.0: i server aprono a breve, quando iniziare a giocare al nuovo Battle Royale

Dopo aver fatto faville tra pubblico e critica con la prima incarnazione del suo Battle Royale, Activision torna alla carica con Call of Duty Warzone 2.0, da affiancare al recente – e più tradizionale – Call of Duty Modern Warfare 2, disponibile da fine ottobre su console e personal computer.

Si tratta dell’evoluzione dell’esperienza sparacchina multiplayer gratuita, i cui server apriranno ufficialmente nella giornata di oggi, 16 novembre 2022. Tutti i giocatori interessati che hanno già effettuato il pre-load del titolo, potranno quindi entrare in azione e calcare i campi di battaglia del videogame a partire dalle 19:00 italiane, sempre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

In ogni caso, stando ad alcune indiscrezioni a rincorrersi in rete, Activision potrebbe optare per una sorta di soft launch di Call of Duty Warzone 2.0, con partenza anticipata alle 18:30 per determinate aree geografiche. In questo modo, si cercherà di evitare un sovraffollamento dei server all’orario di lancio.

Con l’arrivo di Call of Duty Warzone 2.0, a partire da oggi il precedente Call of Duty Warzone andrà a chiudere, ma solo temporaneamente per poi “reinventarsi”. Dalle 17:00, in contemporanea con la fine della stagione 5 di Call of Duty Vanguard, Activision disattiverà quindi i server del “vecchio” Call of Duty Warzone Pacific per concentrarsi su Warzone 2.0.

Il primo Warzone tornerà attivo il 28 novembre con un nuovo nome, Call of Duty Warzone Caldera, una nuova mappa e contenuti ridotti, restando comunque online per chiunque voglia continuare a giocare.