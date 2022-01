Vanguard non ha raggiunto il successo sperato, Warzone (ora Pacific) continua a conquistare giocatori nonostante i problemi emersi con l'aggiornamento che ha introdotto – tra le altre cose – una nuova mappa. Ma i fan di Call of Duty sperano in qualcosa di più di un battle royale, ed è per questo che si parla con una certa insistenza di Modern Warfare 2.

Il nuovo shooter dovrebbe arrivare nel corso del 2022 e, secondo un insider, metterà a disposizione dei giocatori una inedita modalità DMZ con struttura open world procedurale. In questo scenario “aperto” sarà possibile accedere a missioni caratterizzate da elementi variabili, condizioni climatiche comprese.

Modern Warfare II’s rumoured Third Mode ‘DMZ’ is being described as an ‘Open-World’ title; a procedurally generated world with varied Missions and AI, Weather and Events pic.twitter.com/LaS0pwhZ9I

— Ralph (@RalphsValve) January 10, 2022