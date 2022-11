Control 2: Remedy annuncia ufficialmente il sequel della sua avventura sci-fi

Mentre prosegue lo sviluppo di Alan Wake 2, tutti i giocatori che chiedevano a gran voce un possibile Control 2 possono ora festeggiare. Sì perché, come un fulmine a ciel sereno, i ragazzi di Remedy Entertainment hanno annunciato di essere effettivamente al lavoro sul sequel della loro apprezzata avventura sci-fi in terza persona con protagonista Jesse Faden.

Stando alle parole di Mikael Kasurinen, lo sviluppatore che ricopre il ruolo di Game Director dell’intero franchise, Control 2 si presenterà come un sequel diretto del primo capitolo, ed al momento è l’unica informazione diramata in merito dalla talentuosa software house finlandese.

We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control. Read the announcement: https://t.co/UD1iFHvCeH

This is a very exciting moment for us! Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise, tells more: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv

— Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022