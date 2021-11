Rise of the Tomb Raider e Control: giocali gratis su PC con Prime Gaming

Gli utenti abbonati ad Amazon Prime hanno diritto al sevizio Prime Gamig, che ogni mese offre giochi e contenuti esclusivi senza alcun costo aggiuntivo. Per il mese di novembre abbiamo in regalo ben 9 nuovi giochi, tra i quali spiccano gli ottimi Rise of the Tomb Raider e Control Ultimate Edition.

Di seguito troviamo la lista completa dei titoli offerti gratuitamente agli abbonati Prime, la promozione resterà valida fino al 30 novembre 2021.

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Per ricevere i 9 giochi gratis del mese occorre essere abbonati al servizio Amazon Prime e collegarsi alla pagina dedicata a Prime Gaming. I titoli in questione possono essere riscattati sulle principali piattaforme per PC, come GOG.com, Steam, Origin e Epic Games Store.

Gli utenti non abbonati al servizio Prime, posso procedere alla sottoscrizione approfittando della prova di 30 giorni, che consente l'accesso a tutti i benefici di Amazon Prime senza alcun costo. Al termine del periodo di prova si può procedere al pagamento della seconda mensilità o disattivare immediatamente l'abbonamento.