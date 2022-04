Tomb Raider Next potrebbe essere un remake del primo gioco di Lara Croft

I fan più accaniti di Lara Croft lo sapranno bene, Tomb Raider Next è stato da poco annunciato da Square Enix e dagli sviluppatori di Crystal Dynamics.

Dopo la trilogia reboot avviata nel 2013, il team britannico è infatti al lavoro sulla prossima evoluzione delle avventure della celebre archeologa, questa volta sviluppata utilizzando il motore grafico next-gen Unreal Engine 5, come già fatto da CD Projekt RED per il nuovo capitolo di The Witcher.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022