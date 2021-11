Nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro: c'è anche Tomb Raider!

Chi è alla ricerca di nuovi giochi PS4 e PS5 con cui arricchire la propria collezione geek, sarà felice di sapere che su PlayStation Store è appena arrivata una nuova ondata di sconti. Promozioni che pennellano questo primo venerdì di novembre con tante occasioni da non perdere, con alcuni titoli che dovrebbero assolutamente essere testati da qualsiasi possessore di una console Sony.

In un listino tanto ricco, abbiamo voluto selezionare alcuni giochi PS4 e PS5 proposti addirittura a meno di 5 euro. Naturalmente si tratta di produzioni piuttosto datate e tutte in versione digitale, ma ancora ammalianti per qualsiasi gamer.

Abbiamo allora ad esempio Payday 2 Crimewave Edition a 3,99 euro, Battle World Kronos allo stesso prezzo e Goat Simulator a 2,49 euro, Soprattutto, gli sconti toccano anche Tomb Raider Definitive Edition, primo episodio della trilogia reboot prezzato ad appena 2,99 euro su PlayStation Store.

Non mancano Ultimate Custom Night a 3,49 euro, Unravel a 4,99 euro, I Am Bread a 2,59 euro, Surgeon Simulator Experience Reality a 3,99 euro, Magicka 2 a 3,74 euro e Magicka 2 Special Edition a 4,99 euro.

Tra i giochi PS4 e PS5 in saldo sullo store del colosso giapponese troviamo pure Aragami a 3,99 euro e Falcon Age a 4,99 euro, mentre Lords of the Fallen è in vendita a soli 2,99 euro, seguito da Virginia Edizione Speciale a 2,25 euro.

Cosa ne dite, ne approfitterete per un po' di shopping in digitale a prezzi contenuti?