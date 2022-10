Dead Space Remake: il gameplay trailer ha data e ora

Dead Space Remake è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati, in particolare dai fan degli horror game.

Il capolavoro dell’ormai defunta Visceral Games tornerà a nuova vita grazie ai ragazzi di EA Motive, al lavoro su un rifacimento grafico – e non solo – per conto del publisher Electronic Arts.

Rifacimento che andrà a debuttare il prossimo gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S; ma che, per la gioia dei gamer, si mostrerà in un primo video di gameplay molto prima.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato la data e l’orario del primo trailer di gameplay del remake di Dead Space: domani 4 ottobre 2022 alle 17:00, ora italiana. L’annuncio è stato dato tramite Twitter dall’account ufficiale del gioco, che lo ha accompagnato pubblicando anche un video teaser.

Trailer tomorrow. Tune in at 8am PT for the first official look at #DeadSpace gameplay.

🔴: https://t.co/n9sLvsOLJS pic.twitter.com/b9GEoOZfEf

— Dead Space (@deadspace) October 3, 2022