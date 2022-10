Dead Space Remake: il video gameplay esteso porta il terrore nello spazio

In uscita a gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Dead Space Remake torna a mostrarsi in video con un gameplay esteso che riporta in vita il mito il Isaac Clarke.

