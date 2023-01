Dead Space Remake: l'umanità finisce qui nel trailer di lancio su PS5, PC e Xbox

“L’umanità finisce qui”, è questo il trailer di lancio di Dead Space Remake, attesissimo rifacimento del survival horror cult di casa Electronic Arts.

Al debutto originariamente nel 2008, la terrificante avventura spaziale di Isaac Clarke si prepara ad invadere PC e console di nuova generazione – quindi PlayStation 5 e Xbox Series X/S -, in una versione completamente rivisitata tanto nel gameplay quanto nel comparto tecnico. La data di lancio è fissata per il prossimo 27 gennaio, come ci ricorda lo stesso filmato pubblicato nelle ultime ore dal colosso di Redwood City.

Anticipato pochi giorni fa da un conto alla rovescia, il trailer di lancio di Dead Space Remake è finalmente arrivato e si presenta in ottima forma, come possiamo verificare direttamente in apertura di articolo.

Gli sviluppatori di EA Motive hanno lavorato a fondo per ricostruire completamente l’impianto grafico dell’originale Dead Space e modificare alcuni aspetti del gameplay rendendoli più dinamici, anche in linea con i progressi fatti dalla serie in questo senso nel corso dei capitoli successivi. Il risultato è dunque una rivisitazione totale dell’originale Dead Space che punta a mantenerne gli elementi di forza, ovvero atmosfera ai massimi livelli, tensione e orrore attraverso un saggio utilizzo di ritmi di gioco, incontri, luci e ombre, ma anche un gioco rinnovato sul fronte di alcune dinamiche di movimento e intuitività, oltre che ovviamente con una grafica al passo coi tempi.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che Dead Space Remake uscirà il 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

