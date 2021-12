Il 7 dicembre Bungie spegnerà ben 30 candeline, e quale migliore occasione per regalare ricompense e personalizzazioni ai Guardiani che popolano i server Destiny 2? Grazie alla pagina Steam dello sparatutto è possibile scoprire in anteprima il contenuto del DLC, pre-acquistabile al prezzo di 24,99 euro. Ma è “tutto qui”? Non ci saranno sorprese per un evento così importante?

Il pacchetto “30 di Bungie” include una nuova arma segreta, il lanciarazzi esotico Gjallarhorn, l'armatura Aculeo e altri elementi cosmetici che Bungie ha realizzato pensando al suo passato nell'industria videoludica: una spada da Myth o un set di armatura ispirata a Marathon. Di Halo, purtroppo, nessuna traccia. O almeno così sembra.

Crossover con Halo?

Su Halo: Combat Evolved, primo glorioso capitolo della serie che oggi è tornata a far parlare di sé con Halo Infinite, c'è la firma di Bungie Studios. Poi, dopo la separazione da Microsoft, Master Chief e soci sono passati nelle mani di 343 Industries. Il resto è storia.

Possibile dunque che nel nuovo DLC di Destiny 2 non ci siano riferimenti ad Halo? Non c'è nulla di ufficiale al momento, quindi va tutto preso con le dovute precauzioni, ma alcuni attenti fan sono convinti di aver notato qualcosa in una delle immagini promozionali diffuse da Bungie nelle ultime settimane e che trovate qui sotto.

Le presunte armi prese in prestito da Halo sarebbero:

L'iconico Battle Rifle di Halo 2 (sul dorso del primo Guardiano da sinistra)

Un fucile di colore viola simile a quello dei Covenant (primo Guardiano da destra e Titano di bronzo al centro)

Un potenziale crossover con Halo non potrebbe che far felici i giocatori di vecchia data, ma la sensazione è che – in questo caso – si tratti semplicemente di armi ispirate a quelle viste nel titolo di fantascienza militare. Questione di diritti? Forse.

Sfide dell'Eternità

Chi acquista il DLC per i 30 di Bungie avrà inoltre accesso a ricompense aggiuntive nella modalità gratuita Sfide dell'Eternità.

A tal proposito, il team di sviluppo ha condiviso sui suoi profili social una foto con Xur, noto mercante di armi e armature esotiche, un cavallo spaziale e una strana ruota con cinque simboli. Sono quelli dei nemici di Destiny 2, ovvero Caduti, Cabal, Alveare, Vex e Corrotti.

"My wheel is not my own" pic.twitter.com/3KhHEAMOcA — Destiny 2 (@DestinyTheGame) December 2, 2021

Quali saranno le meccaniche di queste attività? Non resta che attendere il 7 dicembre per scoprirlo.