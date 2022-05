In Destiny 2 parte la Stagione dei Tormentati: tutte le novità

Il fenomeno Destiny 2 è davvero duro a morire. Merito dei ragazzi di Bungie, che tra alti e bassi hanno sempre continuato a credere nel secondo capitolo della loro esperienza sparacchina sci-fi, ora meritevole di essere giocata da tutti i Guardiani su un po’ tutte le piattaforme in commercio.

Dopo l’acquisizione da parte di Sony, la compagnia americana ha quindi lanciato nella giornata di oggi, 24 maggio 2022, la Stagione dei Tormentati, che porta con sé tutta una serie di novità – oltre che un adrenalinico trailer di lancio visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Con la nuova Stagione assistiamo quindi al ritorno del Leviatano, la cupa nave spaziale di Calus. Ora l’astronave è completamente corrotta, guidata dalla volontà di entrare in contatto con la nave piramidale che giace dormiente sulla Luna. Tutti i Guardiani potranno testare la missione gratuita Contenimento Incubi, nel tentativo scoprire la verità che si cela dietro i piani di Calus, evocando incubi da purificare con l’uso del fuoco.

Non solo, Destiny 2 accoglie anche la nuova sottoclasse solare 3.0, con nuove configurazioni grazie ad un sistema personalizzabile di frammenti e nature. Non manca neppure una nuova arma esotica, vale a dire il Trasgressore, un arma da supporto immediatamente sbloccabile per tutti i possessori del Pass stagionale. Con la Stagione dei Tormentati, infine, debuttano anche il nuovo Pass stagionale e diversi equipaggiamento nuovi, mentre prossimamente prenderà il via l’evento del Solstizio. Nell’Everversum è inoltre disponibile il Pacchetto d’argento della Stagione dei Tormentati, che include:

L’emote Mulino di carta;

1.700 monete d’argento (1000 monete + 700 bonus);

La Stagione dei Tormentati di Destiny 2 si concluderà il prossimo 23 agosto.