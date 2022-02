Destiny 2: La Regina dei Sussurri, il nuovo ViDoc presenta la Stagione dei Rinati

Ufficializzata a sorpresa l'acquisizione da parte di Sony, i ragazzi di Bungie continuano a lavorare di buona lena al loro Destiny 2. Lo shooter ad impostazione GaaS si prepara infatti ad accogliere una nuova espansione, La Regina dei Sussurri, protagonista di una nuova diretta streaming tenuta dal team di sviluppo.

Il ViDoc di Destiny 2 La Regina dei Sussurri è interamente dedicato alle novità di gameplay che accompagneranno il lancio dell'espansione, previsto per il 22 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S. In particolare, la clip visibile in testata di articolo si focalizza sulla Stagione dei Rinati, vale a dire la prossima fase in game che verrà inaugurata con il DLC stesso.

Nel dietro le quinte, Bungie va pure a spiegare tutte le modifiche che interesseranno le sottoclassi del Vuoto di ogni Guardiano, utili a dare la caccia alla Regina Megera viaggiando verso la pericolosa destinazione del Tronomondo di Savathun.

Nel nuovo DLC di Destiny 2 non manca neppure un sistema inedito per la produzione delle armi. Chi vorrà fronteggiare le orde della Covata Lucente potrà così sfruttare a proprio vantaggio questo sistema per personalizzare l'equipaggiamento ed evolverne i singoli elementi dell'arsenale, impiegando correttamente i moduli acquisiti completando le nuove attività del Sistema Solare.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che La Regina dei Sussurri sarà giocabile a partire dal 22 febbraio su tutte le piattaforme di riferimento.