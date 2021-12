Destiny 2: disponibile il DLC dedicato ai 30 anni di Bungie

Bungie annuncia i festeggiamenti per il suo primo trentennale e lo fa presentando l'uscita di una serie di nuovi contenuti per Destiny 2.

A partire da oggi, infatti, i giocatori dello sparatutto online possono cimentarsi con una nuova attività con matchmaking a 6 giocatori, segreti nascosti, ricompense da collezionare e molto altro ancora.

Inoltre, per coloro che vogliono godersi appieno i festeggiamenti per i 30 anni, possono acquistare lo speciale Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie. Il DLC include non solo una nuova segreta ispirata alle caverne di bottino del Cosmodromo, ma anche una serie di oggetti da equipaggiare:

Spadone di Myth

Armi leggendarie di Destiny 1

Armatura a tema Aculeo

Astore esotico Gjallarcelere

Decori per armatura a tema Marathon

Decori per armatura Streetwear a tema Bungie

E molto altro!

Lo sviluppatore preferisce infatti lasciare la sorpresa riguardo i contenuti inseriti in quel “molto altro“. Ma non finisce qui.

Per l'occasione, la Bungie Foundation organizza la terza campagna di raccolta fondi annuale Game2Give. Grazie all'aiuto dei giocatori di tutto il mondo, lo sviluppatore raccoglie ogni anno soldi destinati a migliorare la salute e il benessere dei bambini, agli aiuti umanitari e ad attività incentrate sulla diversità, l'inclusione e la giustizia sociale.

Ancora, lo studio statunitense promette che presto ci sarà dell'altro, con eventi gratuiti, la conclusione della Stagione dei Perduti e soprattutto ricorda l'appuntamento con il 22 febbraio 2022, quando è previsto il lancio della nuova espansione: La Regina dei Sussurri.

Destiny 2 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S. Per maggiori informazioni sul Pacchetto dei 30 anni, che ha un prezzo singolo di 24.99 euro, è possibile visitare il sito ufficiale.