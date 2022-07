Diablo Immortal: come trovare e battere Vitaath la Morte Gelida

Mentre i fan attendono notizie più concrete su Diablo 4, il recente Diablo Immortal continua ad essere piuttosto giocato su PC e su dispositivi mobile iOS e Android.

Lo spin-off free-to-play del franchise, nonostante la massiccia presenza di microtransazioni, ha convinto pubblico e critica, che ne hanno premiato gameplay, narrazione e struttuta, senza dimenticare la varietà di classi giocabili – qui la guida alle migliori per iniziare a giocare.

Ora, l’esperienza indiavolata di Blizzard Entertainment e NetEase Games si espande e va ad accogliere anche il suo primo contenuto aggiuntivo dal lancio, ovvero il raid boss chiamato Vitaath la Morte Gelida, già giudicato esageratamente agguerrito dagli appassionati del videogame.

Questo nuovo nemico va quindi ad aggiungersi ai Raid, vale a dire quegli scontri che fanno parte dell’endgame e che coinvolgono un gran numero di giocatori. In questa modalità, il gruppo di utenti viene messo di fronte ad un nemico particolarmente potente e dotato di milioni e milioni di punti vita, fattore che rende lo scontro lungo ed adatto solo a chi dispone dell’equipaggiamento migliore.

Per poter affrontare Vitaath la Morte Gelida in Diablo Immortal dobbiamo prima di tutto avere accesso all’Inferiquiario, luogo presso il quale gli utenti possono avviare i Raid e sbloccare ricompense: questa meccanica di gioco si sblocca procedendo nella storia e non occorre aver completato la campagna.

Se non ricordate come trovare questo angolo della mappa, sappiate che è situato a Cuor della Marca, la città che funge da base per i guerrieri del gioco gratis di Blizzard. Nella Piazza Centrale dell’hub, infatti, potete trovare un grande albero per accedere al menu dell’Inferiquiario. Aperta la schermata dei Raid, cliccate sulla seconda icona nella colonna a sinistra – quella posizionata sotto a Lassal il Tessifuoco – per sbloccare Vitaath la Morte Gelida e affrontarla subito con giocatori casuali o membri della Brigata.

La battaglia con questo nuovo boss di Diablo Immortal, come già detto, è molto più complessa rispetto a quello contro Lassal. Per tenere testa a questo poderoso nemico di ghiaccio alla difficoltà più bassa occorre un indice di combattimento pari a 2.000. Quest’ultimo è il punteggio che stabilisce il valore complessivo dell’equipaggiamento e delle gemme incastonate nei vari oggetti. La sconfitta di Vitaath garantisce svariate ricompense, tra le quali troviamo anche il suo esclusivo trofeo chiamato Ala Congelata della Morte Gelida, che nella sua versione di base aggiunge +30 all’indice di combattimento e il 20% di probabilità di parata nei soli Varchi di Sfida.

Cosa ne dite, proverete ad affrontare Vitaath con il vostro fedele guerriero?