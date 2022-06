Diablo Immortal: guida alle classi migliori del gioco

Dopo una lunga attesa durata ben quattro anni, Diablo Immortal ha fatto il suo trionfale debutto sul mercato. Mentre i fan attendono il lancio del quarto capitolo, il titolo realizzato per PC e dispositivi mobile iOS e Android è infatti scaricabile gratuitamente, con tante avventure sanguinarie ad attendere i gamer.

Il gioco, realizzato dai ragazzi di Blizzard Entertainment in collaborazione con NetEase Games, è pensato tanto per gli esperi del franchise quanto per i neofiti, e ci permette di lanciarci nell’azione andando a selezionare ben 6 classi differenti, ognuna con le proprie peculiarità.

Si tratta di Crociato, Cacciatore di Demoni, Mago, Barbaro, Negromante e Monaco. In questa guida vedremo quali sono le migliori per iniziare Diablo Immortal, e quali sono i punti di forza e debolezza di ognuna.

Diablo Immortal: tutte le classi, quale scegliere?

Già dal lancio di Diablo Immortal, l’intera community ha individuato nel Cacciatore di Demoni quella che è la classe più efficiente dell’intera produzione ruolistica. Si tratta di un personaggio dai punti vita non troppo alti, ma in compenso dotato di un’agilità spiccata e di attacchi dalla gittata notevole. Non solo, è dotato di skill piuttosto varie – come trappole, torrette e frecce -, da utilizzare sia in solitaria che giocando in raid con altri utenti online.

Un’altra classe che merita la vostra attenzione è indubbiamente il Negromante, particolarmente adatta a chi preferisce affrontare il free-to-play di Blizzard senza collaborare con gli altri giocatori. Questo eroe è armato di falce e scudo, e ha il potere di evocare orde di scheletri in battaglia per infliggere danni ai nemici o per distrarli, senza dimenticare l’abilità di farli esplodere per causare danni ad area assai utili nelle situazioni più concitate.

Una classe molto forte e semplice da utilizzare è invece quella del Barbaro, focalizzata sugli attacchi corpo a corpo. Tra i pro c’è la possibilità di ricaricare la propria salute semplicemente attaccando, ma bisogna tenere in conto che le abilità di questo guerriero potenziano generalmente l’intero party, rendendolo meno appetibile per i gamer solitari. Allo stesso modo, il Crociato è meno indicato per chi vuole giocare Diablo Immortal da solo, e infligge meno danni se confrontati a quelli di altre classi. Rappresenta però il classico eroe di supporto, grazie a skill che aumentano il danno degli alleati e che li rendono temporaneamente invincibili.

Il Mago, poi, è una classe non indicata per i meno esperti, che si stanno avvicinando all’universo di Diablo per la prima volta. Gli attacchi sono sicuramente molto forti, ma hanno tempi di ricarica molto elevati. In più, questo personaggio è molto fragile, richiedendo una certa abilità da parte del giocatore nel continuo riposizionamento e il calcolo preciso della distanza utile dal nemico per poter eseguire gli incantesimi.

Infine, il Monaco è piuttosto difficile da utilizzare, ma saprà ripagarvi con attacchi corpo a corpo molto veloci indirizzati ad un nemico alla volta. Per questo, è molto adatto alle attività PvP, in cui tutto ruota attorno agli scontri uno contro uno.