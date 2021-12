Nuova avventura per Dr Disrespect, lo streamer noto per il suo aspetto un po' singolare ma riconoscibile da (quasi) tutti coloro che seguono le evoluzioni dell'universo videoludico. E di evoluzione si potrebbe parlare anche in questo caso, perché nell'agenda di Herschel Beahm (il vero nome di Disrespect) c'è ora un PvP multiplayer.

Dr Disrespect, molto abile negli shooter multigiocatore, ha fondato un nuovo studio chiamato Midnight Society. Al suo fianco il designer Quinn Delhoyo, che ha contribuito alla realizzazione di Halo Infinite, e il community manager di Infinity Ward Robert Bowling. Insomma, non proprio gli ultimi arrivati in fatto di videogiochi.

Il video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale svela il logo dello studio, ma nulla sul titolo per il quale si cercano nuove figure pronte a collaborare. L'unica cosa certa è che si tratterà di un PVP multiplayer realizzato con l'Unreal Engine 5 (lo stesso di Hellblade 2).

Prima di lanciarsi nel mondo dello streaming, Beahm ha lavorato come community manager e level designer di Sledgehammer Games, rendendosi particolarmente utile nella realizzazione delle mappe per la modalità multiplayer di Call of Duty: Advanced Warfare del 2014.

Come streamer ha ottenuto molto successo, questo non è in discussione, ma la sua esperienza su Twitch è finita nel peggiore dei modi. Sospeso nel 2019 per una diretta dai bagni dell'E3, Dr Disrespect è stato definitamente espulso dalla piattaforma nel 2020 per motivi ancora oggi poco chiari.

Oggi, con quasi 4 milioni di iscritti al suo canale, Beahm è attivo su YouTube, principalmente con live in compagnia di Fortnite e Call of Duty Warzone Pacific.