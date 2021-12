Senza nulla togliere a Neo e Trinity e al loro The Matrix Awakens, il video di Senua's Saga: Hellblade 2 trasmesso ai The Game Awards 2021 è stato quello di maggiore impatto. I minuti di gameplay dell'ultima fatica di Ninja Theory hanno lasciato davvero tutti a bocca aperta, anche perché – a detta degli sviluppatori – si è trattato di un estratto del gioco vero e proprio, in tempo reale.

Certo, si è trattato di un frammento di gameplay, nemmeno così approfondito, ma la potenza dell'Unreal Engine 5 si è vista tutta. Anzi, proprio la qualità mostrata nella clip ha fatto sorgere dubbi sulla sua natura. A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato David Garcia di Ninja Theory, che sul suo profilo Twitter ha confermato che quanto si vede “è in engine, in tempo reale e senza trucchi”.

Some audio notes about our gameplay trailer: https://t.co/eJxBL8F3wU

-Almost all 3d sounds use Project acoustics and spatial audio: incredible technologies.

-Everything in this demo is in engine, real time, no tricks. This is real. As such not everything is perfect(yet :D) — David García (@dagadi) December 12, 2021

C'è una figura in particolare che non ha potuto contenere il suo entusiasmo per il video gameplay di Hellblade 2. Hideo Kojima, tra i più importanti autori nel panorama videoludico (Metal Gear, Death Stranding), ha usato il social network dei cinguettii per dire la sua sul first look mostrato ai TGA di quest'anno. Nessuna parola, solo emoji.

Quello di Kojima è un commento di un certo peso, e non solo per il team di sviluppo, essendo stato l'unico pubblicato dall'autore di Tokyo riguardante l'evento durante il quale It Takes Two si è laureato come Gioco dell'Anno.

Il particolare interesse di Kojima potrebbe derivare dal fatto che le atmosfere di Hellblade 2 siano, in un certo senso, simili a quelle dei suoi lavori, su tutti Death Stranding. Titolo richiamato anche nella risposta di Ninja Theory al suo tweet, con Sam Porter Bridges (Norman Reedus) in un momento di felicità.