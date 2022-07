Dragon Ball Xenoverse 3 in uscita nel 2024, parola di insider

Dragon Ball Xenoverse 3 è da tempo il sogno non troppo segreto di tutti quei videogiocatori dichiaratamente fan dell’universo creato da Akira Toriyama.

Certo, negli ultimi anni abbiamo assistito al lancio di produzioni piuttosto valide come Dragon Ball FighterZ e l’actionRPG Dragon Ball Z Kakarot, ma molti vorrebbero per l’appunto vedere tornare il franchise Xenoverse, particolarmente apprezzato per giocabilità e roster di personaggi disponibili.

Ora, quello stesso sogno potrebbe farsi assai più concreto. Questo perché, almeno a sentire gli ultimi rumor, Dragon Ball Xenoverse 3 potrebbe essere effettivamente in lavorazione.

Secondo quanto riferito da Geekdom101, un insider ritenuto affidabile dai fan del mondo di Dragon Ball, Bandai Namco Entertainment starebbe infatti lavorando internamente al gioco, prossima iterazione della serie picchiaduro con elementi da gioco di ruolo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma la stessa fonte dichiara che il progetto dovrebbe essere lanciato nel corso del 2024.

you should've been in @UchiGang 's stream the other night.

I said 2023 anime 2024 XV3. Plans could change but oh well lol

— Geekdom101 (@EmperorBigD) July 5, 2022