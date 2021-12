Dragon Ball Z: Kakarot, il gioco di carte gratuito è stato rimandato su Nintendo Switch

Lo scorso anno Bandai Namco ha rilasciato Dragon Ball Z: Kakarot, un action RPG che riprende la storia raccontata nell'omonimo anime, con scenari completamente inediti e perfino un nuovo personaggio nato dalla penna di Akira Toriyama (il creatore della serie), di nome Bonyu. Un titolo che, grazie al suo successo, è riuscito ad “accaparrarsi” un posto sulla maggior parte delle console disponibili sul mercato, compresa Nintendo Switch il cui porting è stato rilasciato alcuni mesi fa in bundle con il DLC “A New Power Awakens”.

Tuttavia, nonostante la versione per l'ibrida Nintendo avesse ricevuto nuovi contenuti insieme al gioco, i fan hanno notato una notevole mancanza alla sua uscita. Si tratta di Dragon Ball Card Warriors, un gioco di carte collezionabili compreso all'interno del titolo principale, per qualche motivo completamente assente su Nintendo Switch. La modalità offre un gameplay frenetico e avvincente, il cui scopo è quello di ridurre a zero gli HP della squadra avversaria. Dispone, inoltre, di diverse opzioni come il multiplayer online, la modalità casual, battaglie a classifica e persino una modalità di battaglia a torneo.

We apologize for the inconvenience to those who have been waiting for the release of Card Warriors.

The team is currently working diligently on the development, and we thank you for your patience.

Please wait for additional information regarding the specific date.

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) December 7, 2021