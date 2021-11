Early Black Friday: 5 Monitor da Gaming in offerta su Amazon (200/300€)

Da oggi, 8 novembre 2021, parte ufficialmente la settimana di Early Black Friday su Amazon, con diversi sconti interessanti su tante categorie di prodotto. In questo caso vi proponiamo una lista dei migliori monitor in offerta su Amazon, schermi ideali per videogiocare su PC e console senza alcun compromesso prestazionale, con un budget tra i 200 e i 300 euro.

I monitor da gaming in offerta oggi fanno parte del catalogo di brand leader del settore, come LG, AOC, MSI, ASUS e Samsung.

Black Friday 2021: Monitor da Gaming

24.5″ – 16:9 – FullHD (1920 x 1080) – 165Hz – G-Sync -1ms

27″ – 16:9 – WQHD (2560 x 1440) – 144Hz – FreeSync -1ms

29″ – 21:9 – IPS FullHD (2560 x 1080) – 75Hz

31.5″ – 16:9 – QHD (2560 x 1440) – 144Hz – FreeSync

28″ – 16:9 – IPS 4K (3840 x 2160) – FreeSync

Il Black Friday non è ancora iniziato ufficialmente, ma Amazon è già pieno di offerte molto interessanti. Per restare aggiornati su sconti e promozioni, vi invitiamo a restare collegati sulla sezione “Offerte” di Videogame.it e di accedere al nostro canale telegram dedicato alle offerte gaming, con sconti in tempo reale su videogiochi, console e periferiche.