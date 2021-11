Early Black Friday da paura: monitor da gaming LG 32GP850 UltraGear scontato di oltre 200€

Sorpresa all'early Black Friday: l'eccellente monitor LG 32GP850 UltraGear è scontato di oltre 200 euro: a soli 479,99 euro invece di 699 potrai portarti a casa un prodotto di estrema qualità, perfetto se hai intenzione di cambiare il tuo monitor e al tempo stesso fare un upgrade qualitativo risparmiando tantissimo.

Questo gioiellino tech parla da solo: 32″ di schermo QuadHD (risoluzione 2560×1440) dotato di tecnologia HDR 10 (ovvero High Dynamic Range) 350 cd/m2 dal colore calibrato. Grazie alla funzionalità Flicker Safe, in grado di ridurre lo sfarfallio dello schermo, unita alla tecnologia Anti Glare che consente di eliminare fastidiosi riflessi, il risultato sarà un'incredibile esperienza visiva come soltanto i monitor LG sanno fare. Non dimentichiamoci che si tratta di un monitor principalmente da gaming e in quanto tale dispone di una serie di funzioni molto utili per tutte le nostre sessioni di gioco. Parliamo dei tempi di risposta fino a 1ms e di un prodotto compatibile con le tecnologie G-Sync e AMD Free-Sync Premium Pro 180Hz, che permettono di ottimizzare il refresh rate dell'immagine a schermo.

Completano l'offerta Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e Crosshair, utilissime funzioni per rendere le tue sessioni da gaming ancora più confortevoli, soprattutto se consideriamo che l'LG 32GP850 UltraGear è dotato di pannello Nano IPS Advanced con UltraFast Refresh Rate per colori ricchi da qualsiasi angolazione (la promessa è di 1,7 miliardi di colori). In più, lo schermo è multitasking con piccole utilità che lo rendono ancora più valido, come screen split (per dividere lo schermo) e la reader mode che riduce l'emissione di luce blu. Grazie alla promozione early Black Friday, che taglia oltre 200 euro dal prezzo originale, questo monitor gaming LG da 32″ è una vera chicca da non lasciarsi scappare: acquistalo a soli 479,99 euro.