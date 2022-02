Elden Ring, attenti agli spoiler: immagini e video rilasciati online in anticipo

Anche Elden Ring vittima di leak e anticipazioni online. Alcuni giocatori oltreoceano sarebbero riusciti ad ottenere una copia dell’ultimo titolo di FromSoftware con largo anticipo, pubblicando i contenuti in rete e condividendoli in diretta streaming su Twitch. Fra questi non soltanto immagini e dettagli del videogioco, ma anche l’intero filmato introduttivo.

Sebbene Bandai Namco si stia impegnando per tamponare la fuga di notizia, i fan che vogliono godersi una vera e propria esperienza senza spoiler dovranno prestare particolarmente attenzione nei prossimi giorni. La data di uscita ufficiale di Elden Ring è, infatti, fissata al 25 febbraio per PlayStation 4 / 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC e il pre-caricamento del titolo è già disponibile per alcune piattaforme. Inoltre, gli sviluppatori hanno condiviso alcuni dettagli sull’update 1.01 del day one, che ha aggiunto nuove funzioni, bilanciamento del gioco, prestazioni e usabilità migliorati, mentre alcuni bug sono stati risolti.

A otto giorni dal suo rilascio ufficiale, di Elden Ring sappiamo che sarà un titolo piuttosto massiccio, ambientato in un mondo open world con offerta multiplayer più accessibile. Il gioco, inoltre, sarà più “semplice” rispetto alle precedenti opere di Hidetaka Miyazaki (il director), come Dark Souls. Per quanto riguarda la durata del gioco, il produttore Yasuhiro Kitao ha recentemente affermato che Elden Ring può essere completato in circa 30 ore se i giocatori seguono solamente il percorso principale, ignorando le altre sfaccettature del gameplay come – ad esempio – l’esplorazione della mappa.