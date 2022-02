Elden Ring: modalità online sicura, FromSoftware tranquillizza i fan

I videogiocatori attendo ormai al varco Elden Ring con una certa eccitazione. Un sentimento giustificato da quello che appare il non plus ultra dei soulslike, ma che nelle ultime settimane si accompagna anche ad una certa preoccupazione.

Niente paura, nessun ennesimo rinvio nell’aria, ma timori legati alle recenti criticità ai server di Dark Souls, che sono stati addirittura chiusi dagli sviluppatori di FromSoftware. In molti, infatti, credono che anche il multiplayer della prossima creazione di Hidetaka Miyazaki possa essere a rischio, portando la stessa compagnia giapponese ad esporsi in merito.

Di seguito, il lungo messaggio pubblicato sui social ufficiali dalla software house per tranquillizzare i fan:

Bandai Namco Entertainment e FromSoftware sono consapevoli delle difficoltà tecniche incontrate dai giocatori dei Dark Souls su PC. Vogliamo ringraziare l’intera community di Dark Souls e i giocatori che hanno deciso di contattarci direttamente sia per esporci le problematiche che per proporci una soluzione. Grazie al vostro aiuto, abbiamo identificato il problema e stiamo lavorando ad una soluzione. In aggiunta, abbiamo esteso le indagini anche a Elden Ring – il nostro nuovo gioco in uscita il 25 febbraio 2022 – e stiamo facendo in modo che tutte le misure di sicurezza necessarie vengano adottate su tutte le piattaforme. Per via del tempo richiesto per testare le novità, le modalità online dei giochi della serie Dark Souls su PC non verranno riattivati prima del debutto di Elden Ring. Continueremo a fare il possibile per riabilitare questi servizi il prima possibile. Faremo un nuovo annuncio quando avremo da comunicare una data precisa per la ripresa dei servizi. Vi invitiamo a restare aggiornati seguendo i canali social ufficiali di Dark Souls. Ancora una volta, permetteteci di ringraziarvi.