Elden Ring: open world e azione nel nuovo video gameplay

Solo poche settimane ci separano dall'arrivo di Elden Ring sugli scaffali, pronto a dire la sua nel panorama degli actionRPG a mondo aperto.

La prossima fatica di Hidetaka Miyazaki, nata dalla collaborazione con George R.R. Martin, sarà infatti disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per addolcire l'attesa, arriva dalla rete un nuovo video gameplay, che mette in scena tanta azione a cavallo e mostra le bellezze dell'open world plasmato dagli sviluppatori di FromSoftware.

La clip è visibile in apertura di articolo e, come già accaduto nelle ultime settimane, è stata diffusa sul canale YouTube della redazione di Game Informer. Cliccando sul tasto Play, verremo quindi catapultati nell'Interregno al fianco del protagonista, un Senzaluce completamente personalizzabile nelle classi e nell'aspetto.

Naturalmente non mancano alcune sessioni di puro combattimento, elemento imprescindibile all'interno di un soulslike che si rispetti come Elden Ring. Il titolo, come molti già sapranno, avrà onore e onere di portare avanti la prestigiosa eredità della trilogia ruolistica di Dark Souls, della stessa software house.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo ancora una volta che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio di quest'anno, sia su PC che su console PlayStation e Xbox, sotto etichetta Bandai Namco.