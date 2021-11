Elden Ring: ecco i 5 eroi del Network Test di novembre

Sono giorni davvero ricchi di informazioni per quanti non vedono l'ora di esplorare l'Interregno di Elden Ring. Dopo aver visto finalmente 15 intensi minuti di gameplay del nuovo soulslike e scoperto tutti i contenuti delle edizioni prossimamente in commercio, FromSoftware torna infatti a stuzzicare i gamer.

E lo fa andando a pubblicare sui social due schermate che ritraggono i preset dei Senzaluce da interpretare nel primo, attesissimo Network Test del gioco, fissato per il mese di novembre. Tramite le immagini condivise su Twitter dalla software house nipponica, possiamo fare la conoscenza in anteprima dei 5 personaggi di base che potranno poi essere personalizzati, vale a dire: Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion e Bloody Wolf.

In seven days, these five brave Tarnished will cross the Sea of Fog.#ELDENRING pic.twitter.com/t7SNykhr3E — ELDEN RING (@ELDENRING) November 5, 2021

Come da tradizione per gli altri soulslike di FromSoftware, anche in Elden Ring ognuno dei Senzaluce sfoggerà equipaggiamenti e abilità ben distinti. Non è comunque ancora chiaro se nel corso del Network Test i fortunati partecipanti avranno a disposizione l'intero set di opzioni che vedremo poi nel gioco completo, per modificare liberamente l'aspetto, le armi e i parametri del personaggio.

I server della fase Beta saranno attivi in precise fasce orarie il 12, 13, 14 e 15 novembre, e saranno molto utili agli sviluppatori per stressare i server e ricevere preziosi feedback da parte della community in vista dell'uscita di Elden Ring, fissata per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.