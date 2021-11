Elden Ring: la sontuosa Collector's Edition in un nuovo trailer

Dopo aver emozionato tutti gli appassionati di soulslike con la presentazione del primo video gameplay di Elden Ring, FromSoftware e Bandai Namco hanno voluto bissare pubblicando tutti i dettagli sulle edizioni da collezione del loro actionRPG.

Tra queste, spicca una Collector's Edition realmente sontuosa, già prenotabile al prezzo di circa 190 euro e capace di conquistare il pubblico a prima vista con i suoi ricchi contenuti. Gli stessi che possiamo ammirare nel nuovo trailer di Elden Ring rilasciato dal publisher giapponese, visibile in testata di articolo.

Questa versione del progetto nato dalla collaborazione tra il game director Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin include una copia del gioco con custodia Steelbook in metallo, statua di Malenia alta circa 22 centimetri, Artbook The Art of Elden Ring da 40 pagine, colonna sonora in formato digitale e tutti i contenuti della Launch Edition, ovvero poster a colori, cartoline da collezione, adesivi e una toppa in tessuto.

Data la calorosa accoglienza riservata dal pubblico all'ultima presentazione, il team di sviluppo ha deciso di ringraziare tutti in modo assai originale, andando a pubblicare una GIF su Twitter che vede il Senzaluce – ovvero il protagonista del gioco – inchinarsi per il calore e l'affetto dimostrati.

Vi ricordiamo che Elden Ring debutterà nei negozi fisici e digitali il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.